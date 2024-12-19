Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью президента Украины для Le Parisien. По словам главы государства, европейская и евроатлантическая интеграция является независимым видением Украины.

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Зеленский сделал заявление о вступлении в ЕС и НАТО

Владимир Зеленский заявил, что Украина хочет быть независимым государством и частью Европейского Союза.

Колониализм уже давно в веках, уже давно прошел. Мы не являемся колонией Путина, мы не являемся колонией России, не являемся частью его (Путина, – 24 Канал) империи. Мы – независимое государство, в своих международно признанных границах. И почему он должен на это влиять?

– сказал Зеленский.

По словам президента, Путин не играет в политические игры, а наносит удары ракетами по Украине. Он подчеркнул, что граждане нашего государства осознают все опасности и вызовы, и именно поэтому вступление в НАТО является настоящей гарантией безопасности.

Если Путин придет снова с миллионной армией и если мы не будем в НАТО, что мы будем делать? Опять защищаться, миллионы людей будут мигрировать в Европу, снова будут гибнуть люди и дети,

– добавил Владимир Зеленский.

К слову, ранее президент заявил, что Украина может получить приглашение в НАТО, которое будет распространяться на территорию в международно признанных границах. Однако действия Альянса могут распространяться только на часть нашего государства.