Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Владимира Зеленского для CBN News.

Важно Зеленский четко ответил, возможны ли территориальные уступки России

Зеленский о приглашении в НАТО

Зеленский отметил, что в вопросе приглашения Украины в НАТО стоит быть реалистами. Он считает, что кроме Альянса, не существует "зонтика", который мог бы защитить наше государство от России.

Украинский лидер отметил, что есть более 20 подписанных с партнерами соглашений о гарантиях безопасности. В этих документах говорится о финансовой, военной (оружие, защита неба), гуманитарной, медицинской, энергетической помощи, а также санкционной политике. Однако, если говорить о модели, когда территории страны защищены от вторжения, то говорится о НАТО.

Зеленский отметил, что приглашение для НАТО – это первый шаг, который даст честный ответ, будет ли Украина в будущем членом Альянса. В то же время президент добавил, что понимает – Украина не может стать полноценным членом НАТО, пока идет война.

Украина понимает и не хочет втягивать военных других стран в эту войну. Когда говорят, что "Украина хочет втянуть НАТО в войну" – это неправда. Мы знаем, что во время войны нас не возьмут в НАТО,

– подчеркнул Зеленский.

Говоря о приглашении в НАТО, Зеленский заявил, что его могли бы дать Украине в ее международно признанных границах. Впрочем, действие Альянса может распространяться только на те территории, которые находятся под контролем нашего государства, с возможностью будущего расширения.