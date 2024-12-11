Президент Украины сказал, возможны ли территориальные уступки перед Россией. об этом пишет 24 Канал со ссылкой на интервью украинского лидера для CNBC.

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Отдать – значит простить

Президент Украины отметил, что такие уступки юридически невозможны. По его словам, признание оккупированных территорий российскими будет свидетельством того, что России простили преступления, совершенные на тех территориях.

Как мы можем признать ту нашу землю российской? Значит простить им все? Поэтому юридически – это невозможно. Но. Но дипломатически – надо достигать своих целей,

– объяснил президент.

Также Зеленский отметил, что территориальные уступки станут расколом для украинского общества, а единство – это наше самое сильное оружие во время полномасштабного вторжения. Он также подчеркнул, что с этим нельзя грератись.

Он также объяснил, что цели – это устойчивый и быстрый мир.