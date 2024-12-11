Наши бойцы находились на территории "Азовстали", после чего попали в плен россиян. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на публикацию Мариупольского городского совета, в которой рассказали детали.

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Какие приговоры вынесли защитникам "Азовстали"

Украинских военных оккупанты обвиняют в обстреле поселка Старый Крым в Мариуполе в марте 2022 года. Оккупанты "приговорили" украинских военнослужащих от 24 лет заключения до пожизненного пребывания за решеткой. Бойцы будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.

Несправедливые приговоры вынесли военнослужащим 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ, среди них – Андрей Шестак, Назарий Мороз, Владислав Яворский, Вадим Шульга, Сергей Ямпольский, Максим Колбасин, Дмитрий Шалара, Владимир Пензин и Константин Романюк.

Все они защищали Мариуполь от российских оккупантов, находились на территории меткомбината "Азовсталь" и затем попали в российский плен,

– говорится в сообщении совета.

Напомним, в августе в Ростове-на-Дону состоялось политическое судилище над 23 украинскими военнопленными и гражданскими лицами. Российская прокуратура требовала для них "приговора" от 16 до 24 лет колонии. По меньшей мере 9 из них это женщины, работавшие в пункте тылового обеспечения в Мариуполе.