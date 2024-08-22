Об этом сообщают российские СМИ, информирует 24 Канал. Из заключенных врагом по меньшей мере 9 – это женщины, работавшие в пункте тылового обеспечения в Мариуполе.

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Прокуратура России запросила до 24 лет колонии для пленных азовцев

К 16 годам лишения свободы просят приговорить Нину Бондаренко, Наталью Гольфинер, Ирину Могитич и Владиславу Майбороду, до 16,5 – Марину Текину. В то же время 17 лет колонии просят для Елены Аврамовой, Елены Бондарчук и Лилии Паврианидис. Для других сроки следующие:

до 19 лет – Лилию Руденко;

до 19,5 лет – Олега Жаркова;

до 21 года – Александра Ирха;

до 22 лет – Анатолия Грицика, Олега Межгородского, Александра Мухина и Никиту Тимонина;

до 23 лет – Артема Гребешкова, Артура Грецкого, Алексея Смыкова, Ярослава Ждамарова и Александра Мероченца;

до 24 лет – Олега Тышкула.

Из всех вышеупомянутых лиц только двое людей удалось вернуть в Украину в рамках обмена, их в России судят заочно. Один Герой, к сожалению, погиб. Речь идет о погибшем в СИЗО Александре Ищенко. Против него дело закрыли, поэтому срок ему не запрашивали.

Важно. Россия не имеет никаких законных юридических оснований для судебного преследования 23 украинских пленных. Это дело политически мотивировано и незаконно. Поэтому это позорное судилище над нашими Героям направлено на удовлетворение извращенных ожиданий российской толпы.