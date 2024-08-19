Журналист спросил их, не хотели ли бойцы после выхода из плена отказаться от службы, чувствуя, что они достаточно сделали для своей страны.

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Нет, никогда,

– сказал полковник Денис Прокопенко.

Командир 12 бригады специального назначения "Азов", полковник Денис Прокопенко рассказал, что на самом деле его самый черный час наступил 20 мая 2022 года, когда он неохотно вышел в плен к россиянам (ведь командиры выходили последними).

"Я ожидал, что умру на металлургическом комбинате "Азовсталь", но выполнил приказ, и это было правильное решение, чтобы спасти жизни моих людей и дать возможность нашим тяжелораненым получить медицинскую помощь. Но я чувствовал себя плохо: я уже не был хозяином своей жизни. Это был горький опыт", – рассказал "Редис".

Начальник штаба бригады Национальной гвардии Украины "Азов" Богдан "Тавр" Кротевич согласился с Прокопенко.

Моя родина была оккупирована в 2014 году, поэтому я добровольно пошел воевать, чтобы вернуть ее обратно. Мой долг перед страной не имеет срока действия или ограничений по времени. Пока я буду нужен своей стране, я буду там,

– сказал "Тавр".

Ведь он родом из временно оккупированного Крыма.

Кротевич и Прокопенко продолжают оставаться на войне. "Тавр" говорит: "Мы рассчитывали умереть в Мариуполе с оружием в руках, и, возможно, у нас еще будет возможность умереть так".

Что рассказало издание о борьбе "Азова"

Иностранное СМИ отмечает, что их журналисту удалось встретиться с командирами в тайном месте вблизи линии фронта на Донбассе, буквально через несколько часов после того, как бойцы "Азова" отбили решительное нападение врага.

Журналист написал, что сейчас известно, что "Азов" отвечает за оборону ключевого участка линии фронта длиной более 6 миль вблизи города Лиман, включая Серебрянский лес.

Это сосновый лес на песчаном грунте, что затрудняет строительство траншей для обеих сторон. Кроме того, высокие деревья мешают дронам,

– заметил корреспондент.

Он объясняет, что за последние 10 месяцев бригада стала самой смертоносной боевой силой в мире в этих лесных условиях. Ведь, столкнувшись с нехваткой оружия и боеприпасов, они адаптировались, включая организацию массового производства FPV-дронов и дронов-камикадзе в Украине, а не полагаясь на импортируемое или подаренное зарубежное оружие.

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Говоря о переговорах, Прокопенко заявил, что мы не должны тратить время на разговоры о мире при условии отказа от территорий. Ведь это даст России время подготовиться к следующему наступлению через год – два: "Россияне не будут довольны, пока не захватят всю Украину".

"Сейчас идет война на истощение. Россия тоже истощена, но пытается это скрыть. Я твердо верю, что если мы останемся сильными, то Россия сломается первой, – заверил Кротевич.

Обратите внимание! Осенью 2022 года 5 командиров – Дениса "Редиса" Прокопенко, Святослава "Калину" Паламаря, Сергея "Волыну" Волынского, Олега Хоминского и Дениса Шлегу вывезли в Турцию. Они должны были там находиться до конца войны, однако Украина сумела вернуть их домой в июле 2023 года.