Уже год Мариуполь, гордый город на берегу Азовского моря, находится в российской оккупации. Это самый большой город в Украине, который россияне захватили страшной ценой – убив десятки тысяч мирных жителей, разрушив все.

Важно "Год назад мы встречали этот день в полном окружении": "Редис" вспомнил оборону Мариуполя

Каким Мариуполь будут помнить те, для кого город был родным домом? Когда над ними снова развеется украинский флаг? Сколько нужно времени и ресурсов на восстановление и каким его хотят видеть мариупольцы? Обо всем этом читайте в материале 24 Канала.

Сотни тысяч людей в ловушке: как россияне уничтожали мариупольцев

В 2014 году россиянам не удалось захватить Мариуполь. Город выстоял. В 2022 году враг снова решил повторить попытку захвата.

С 2014 года Мариуполь претерпел существенные изменения. Город строили, с каждым годом он становился все прекраснее и современнее. Однако россиянам поперек горла стоит то, как живут украинцы. Мариуполь расположен недалеко от оккупированного Донецка. Однако с каждым годом разница между жизнью в этих двух городах росла – "русский мир" уничтожал Донецк , а Мариуполь только становился лучше. И так было, пока кто-то не решил "освобождать город". Освобождать от покоя, мира и жизни как таковой.

Мариуполь до российского вторжения / Фото Украинского института

24 февраля Россия пошла в наступление с оккупированной территории Донбасса. Другая часть войск двинулась с Юга и начала продвижение вдоль Азовского побережья. 2 марта эта часть вражеской группировки подошла к Мариуполю и оцепила его.

Город каждый день беспощадно обстреливала российская артиллерия. Каждая российская атака уносила жизнь мирных жителей. Пылали дома, под развалинами умирали люди.

О Мариуполе начал говорить весь мир. Российская блокада повлекла за собой настоящую гуманитарную катастрофу. Город остался без воды, газа, электричества и мобильной связи, без продовольствия и лекарств. Людям приходилось топить снег, чтобы раздобыть воду, а еду готовили на огне.



Мариуполь после обстрелов в первые недели вторжения / Фото Нацполиции

За первые 3 недели вторжения россияне разрушили 80% жилого фонда города, нанесли удары по гражданским зданиям, в частности, по роддому и Драмтеатру, в бомбоубежище которого находились сотни, а то и больше людей. По предварительным данным, это российское преступление унесло около 300 жизней.



Драмтеатр после российского удара / Фото Maxar

К сожалению, силы были неравными, однако украинские воины продолжали героическую борьбу, уничтожая вражескую технику и личный состав противника. Все же российская армия продвигалась и захватывала город, уничтожая его.

Мариуполь обороняли воины из разных силовых структур, в частности: отдельный отряд специального назначения "Азов",

12-я бригада Национальной гвардии Украины,

36-я отдельная бригада морской пехоты;

сотрудники СБУ;

пограничники;

полицейские;

добровольцы;

тероборона Мариуполя.

После почти трех недель блокады оккупанты решили начать пропускать местных, которые хотели выехать на подконтрольную Украине территорию. Часто россияне забирали на блокпостах у людей все, с чем они ехали, а мужчин раздевали, проверяя, нет ли на их телах патриотических татуировок.

Те, у кого не было собственного транспорта, покидали город пешком.

В прошлом году мы опубликовали разговор с Анной Будянской – девушкой из Мариуполя, которая вместе с родными решила уходить из города пешком, когда обстрелы россиян только усилились. Разговор с Анной – первое свидетельство мариупольцев о военных преступлениях россиян, которое мы опубликовали.

Я до сих пор помню этот разговор. Впервые приходилось говорить с человеком, дом которого был уничтожен, и уничтожают сейчас. Трудно было подобрать слова, но было осознание того, насколько это нужно, мы должны зафиксировать все, что проживаем во время этой войны, чтобы никогда не забывать. Готовя этот материал, я перечитал наш разговор с Анной. До сих пор жутко. Однако тогда и я, и около 70 тысяч человек узнали, как было жить в блокадном городе. Мы услышали голос уничтоженного Мариуполя…

Читайте больше здесь Дом рядом горит, у нас выбиты окна, мороз -10: история девушки о выходе из ада Мариуполя

Таких как Анна, к сожалению, немало. Сотни тысяч стали свидетелями того, как Россия уничтожает их дом, а затем им пришлось искать возможности покинуть город.

Те, кто оставался дольше, были вынуждены проходить фильтрацию и выезжать через Россию – возможность уехать в Украину оккупанты полностью ограничили. Поэтому для того, чтобы выбраться из города, людям приходилось проходить допросы у агентов ФСБ и проверку телефонов. Однако этих издевательств россиянам было мало. Для мариупольцев устраивали фильтрацию и на границе с Россией. А тем, кто уезжал дальше в другие страны, россияне проводили еще одну фильтрацию.

Больше об этом здесь Три фильтрации, дорога в Европу через Россию и потерянный кот: разговор с девушкой из Мариуполя

Количество людей, погибших в Мариуполе, к сожалению, неизвестно. Однако речь идет о десятках тысяч жертв. Предварительно озвученная цифра – около 87 тысяч. Но россияне заметают свои следы. После того, как в апреле прошлого года мир увидел, что совершили оккупанты в Киевской области, они начали сжигать трупы погибших в мобильных крематориях. Также тысячи людей похоронили в братских могилах. Еще многих во время блокады похоронили в собственных дворах родственники или соседи.



Массовые захоронения на Старокрымском кладбище / Фото из телеграма Дмитрия Лубинца

Люди как могли выбирались из города. Однако бои в Мариуполе продолжались.

86 суток несокрушимости: как оборона Мариуполя стала синонимом свободы

Нацгвардейцы, морпехи, пограничники, подразделения МВД и СБУ с первых дней вторжения защищали Мариуполь в тяжелых боях. Находясь в окружении, наши воины давали мощный отпор оккупантам.

Враг, хоть и с большими потерями, но продвигался. Когда большинство города оккупировала Россия, наши воины перешли на территорию завода "Азовсталь". Территория металлургического комбината составляет 20% всего города и имеет сложную систему подземных коммуникаций, поэтому наши защитники закрепились там. Вместе с ними находились и скрывавшиеся в бомбоубежищах гражданские.

Уже после оккупации Мариуполя стало известно, что наши пилоты совершили несколько успешных вылетов в блокадный город. Это были сверхтяжелые операции, в ходе которых украинские вертолеты пролетели оккупированной территорией Запорожской области на минимальной высоте, чтобы вражеская ПВО не заметила их. Затем Азовским побережьем наши воины добрались до завода "Азовсталь". Первую такую операцию удалось совершить 21 марта 2022 года. Тогда защитникам Мариуполя доставили боеприпасы и продовольствие и эвакуировали нескольких раненых.

В июле прошлого года мы пообщались с ветераном полка "Азов", бойцом ССО "Азов" Киев – Коловратом с позывным "Барсик". Воин рассказал о том, как происходила эта сверхсложная операция, и о том, что почти никто не верил в ее успех. Когда они оказались на "Азовстали" и командиры защитников Мариуполя узнали, что с подконтрольной Украине территории прибыли военные, то не верили своим ушам.



Авиапрорыв на "Азовсталь" / Фото из архива Коловрата

​ Обратите внимание Билет в один конец: интервью с бойцом, который на вертолете добрался до оккупированного Мариуполя

Однако, к сожалению, были и неудачные попытки. Были случаи. когда враг таки обнаруживал вертолеты и сбивал их. Даже президент Владимир Зеленский отмечал, что в Мариуполе наша страна потеряла многих пилотов.

Бои продолжались. Когда город захватил враг, всем украинским воинам пришлось перейти на "Азовсталь".

15 апреля 2022 года полк "Азов" совершил прорыв на территорию завода, при этом потеряв немало лучших бойцов.

Воспоминания "Хоруса" о прорыве на "Азовсталь": смотрите видео

Позже кадры из комбината облетали весь мир. Тогда мы впервые услышали пение "Пташки" Екатерины Полищук. В начале мая морпехи и нацгвардейцы полка "Азов" из бомбоубежища завода дали большую пресс-конференцию, чтобы мир услышал их и сделал хоть что-то для их спасения.

Песня "Пташки" на "Азовстали": смотрите видео

Важно. Весной 2022 года мы не могли быть в стороне и делали все для того, чтобы дать как можно большую огласку об "Азовстали" и тех, кто находится на территории завода. На сайте 24 Канала вышла серия материалов спецпроекта "Спасти защитников Мариуполя", в рамках которого мы говорили с родными тех, кто защищал нашу страну в Мариуполе.

Также из подземелья "Азовстали" нам дал интервью заместитель командира "Азова" Святослав "Калина" Паламар.

Интервью с "Калиной": смотрите видео

Однако Россия продолжала попытки штурма, параллельно сбрасывая сверхтяжелые бомбы на завод, в результате чего погибали и военные, и гражданские. Враг активно использовал боеприпасы весом в 3 тонны. Все попытки добиться экстракции, то есть вывоза воинов из Мариуполя на территорию третьей страны до завершения войны, заканчивались неудачно, а бомбардировки продолжались.



Бомбардировка "Азовстали" / Фото полка "Азов"

Поэтому 16 мая 2022 года наши воины получили приказ сложить оружие и выйти с территории завода. Защитники Мариуполя выполнили приказ. В течение следующих 4 дней защитники "Азовстали" выходили с территории завода. После этого более 2 тысяч воинов оказались в российском плену.

Часть пленных россияне содержали в колонии во временно оккупированной Оленовке, где 29 июля они устроили кровавый теракт. Тогда погибли более 50 пленных, еще более 150 – получили ранения.

За месяц до этого теракта произошел большой обмен пленными, в рамках которого Украина вернула тяжелораненых защитников Мариуполя. Второй обмен сорвал российский теракт.

Следующий обмен состоялся 22 сентября. Тогда в обмен на Виктора Медведчука Россия передала нам 200 человек, среди которых защитники "Азовстали", гражданские и даже иностранцы. В то же время 5 командиров – Дениса "Редиса" Прокопенко, Святослава "Калину" Паламаря, Сергея "Волыну" Волынского, Олега Хоминского и Дениса Шлегу вывезли в Турцию, где они будут находиться до нашей победы.



Командиры "Азовстали" после освобождения из плена в Турции / Фото МВД

В рамках последующих обменов Украине удалось вернуть часть защитников Мариуполя, а также удалось вернуть тела погибших в Оленовке. Однако большинство воинов до сих пор в плену. Сейчас власти ведут переговоры по обмену пленными в формате "всех на всех", однако о ходе договоренностей мы не узнаем, пока такой обмен не состоится, на что каждый из нас надеется.

Хочется, чтобы каждый защитник, каждый наш воин, вернулся домой как можно быстрее. И это не только о защитниках Мариуполя, но обо всех.

"Русский мир" несет разрушения и нищету: во что превратили Мариуполь оккупанты

В результате российских обстрелов и бомбежек Мариуполь существенно разрушен. Городские власти оценивают ущерб города только от разрушений в размере 14,5 миллиарда долларов. Еще 5 миллиардов – это средства, которые потерял городской бюджет только в прошлом году по причине того, что Россия полностью разрушила промышленность города. По состоянию на декабрь 2022 года в Мариуполе уничтожены:

большинство из 2 200 многоэтажек. По состоянию на декабрь известно о разрушении более 1 350, цифра растет, ведь враг для сокрытия своих преступлений начал сносить дома;

18 из 45 тысяч частных домов;

от 40 до 50% учебных заведений;

около 70% больниц.

Также враг, чтобы скрыть своих преступления, решил снести здание Драмтератра.

Россияне сносят здание Драмтеатра: смотрите видео

Сам город стал опустошенным, а случаи произвола россиян – уже не единичны. Но для пропагандистской картинки враг начал наспех возводить несколько новых домов, куда ночью в марте этого года приехал Путин. Там устроили целый спектакль, где якобы мариупольцы благодарили за "восстановление" диктатора, с подачи которого и уничтожили город.

Восстановление Мариуполя после деоккупации, по всей вероятности, станет самым масштабным проектом строительства в истории независимой Украины. Своим опытом готовы поделиться иностранные партнеры, в частности из Варшавы и Гданьска – польских городов, фактически строившихся с нуля после Второй мировой войны. Они не только готовы присоединиться к восстановлению, рассказать о собственном опыте, но и об ошибках, которые когда-то допустили при восстановлении своих городов.

Все это станет возможным после освобождения Мариуполя. Но прежде всего там придется воплощать "Fast recovery план", то есть быстрое восстановление критической инфраструктуры, электро-, водо- и газоснабжения, чтобы сделать город пригодным для жизни. Уже после этого можно будет приступать к непосредственному восстановлению, которое, по предварительным прогнозам, займет не менее 2 лет.

Город перемен: каким будут помнить свой город мариупольцы

24 Канал пообщался с мариупольцами, у которых россияне отобрали их дом, уничтожив его. Каким они будут помнить свой город, чего им сейчас больше не хватает и каким они хотят видеть новый Мариуполь – читайте дальше.

От промышленного центра до большого современного города

Александр родился в Харькове. Там провел свои первые годы жизни, но когда ему было 6, семья переехала в Мариуполь. После окончания школы он вернулся в Харьков, но в 2020 году решил окончательно вернуться назад. По его словам, город изменился еще после 2014 года, когда боевики пытались его захватить. До тех событий Мариуполь был полностью промышленным, но многие обстоятельства привели к переменам.

Мариуполь (в мае 2014 года – 24 канал) остался практически без угля, производство сократилось в разы, порт тоже стал пустовать, меньше контейнеров, нет гор угля и только зерно возили исправно. Да и к тому же проблемы с водой. Апокалипсис, которого так боялись – случился.

И вдруг все будто очнулись, не сразу, но это произошло. Оказалось, что не заводами едиными можно жить, оказалось, что вся эта конструкция с социалкой гнилая, что люди могут больше, могут креативно выходить из этих болезненных ситуаций. Все изменилось кардинально. Город стал креативным, город развивался семимильными шагами. И этот толчок, как снежный ком, набирал обороты с каждым годом. Просто для понимания, за последние 1,5 года, что мы прожили в Мариуполе, реконструировали пирс, парк на левом берегу, исторические дома в центре города, дороги, новые автобусы с кондиционерами практически вытеснили маршрутки, реконструировали площадь, где раньше стоял Ленин. Даже на моей улочке на краю города с рваной булыжной мостовой перед войной сделали ремонт. И это только малая доля.

Нашими любимыми местами были пляж Песчаный, парк возле моей школы на холме, Драмтеатр с площадью за ним, центральный пляж с грузинским ресторанчиком "Батуми" (к сожалению, я видел его уже полностью сгоревшим во время блокады), обновленный пирс с иллюминацией, кафешками и новый парковый комплекс вдоль проспекта Мира. Не мы одни любили посещать обновленные парки, выставки, мероприятия, это действительно радовало кучу людей.

Незабываемым в Мариуполе был Новый год. Не знаю почему, но это было действительно незабываемо, елка на площади перед Драмтеатром, огни, уютные кафе… Хотя раньше любимым и самым большим праздником был День города.



Драмтеатр в Мариуполе на новогодние праздники до российского вторжения / Фото предоставлено 24 Каналу

Красота, которую не замечали раньше

Оксана до полномасштабного вторжения жила в Мариуполе, где работала в Мариупольском государственном университете. Сейчас она живет и работает в Киеве, туда же переехал и вуз. Женщина вспоминает, что Мариуполь был красивый и неповторимый город, но этого не замечала раньше.

Горько от мысли, что только сейчас я понимаю, каким он был действительно красивым и неповторимым. Я не путешествовала по Украине раньше и не видела ее городов, но когда покидала оккупированный Мариуполь, то смогла немного посмотреть. По пути я видела лишь отсутствие человеческого бытия. Города целые, а в них серость, в которой не было ничего особенного. Мариуполь же был, как краски акварели. Я закрываю глаза и ясно вижу звезды, когда стою с друзьями ночью на пирсе, вижу зеленую и безграничную, как море, траву, когда возвращаюсь домой с работы, вижу солнечный свет, пробивающийся в тишине среди тумана утром.

Мариуполь был мирным. Светлым. В нем были особые места, была жизнь.

Как это ни банально, но больше всего мы любили море. Оно у меня связано только с приятными воспоминаниями. В детстве я часто навещала его с мамой. Просыпаюсь летом в 7 утра, а она спрашивает меня: "Хочешь? Собирайся". И вот через час мы нежимся на солнце. Уже в более взрослом возрасте у нас с подругой закрепилась привычка фотографироваться на море хотя бы раз в год. А вот рсенью на берегу моря есть только ты и тишина.

Последняя неделя – две перед Новым годом особенные. Впереди праздники, у тебя отличное настроение, город преображался и вместе с ним преображаешься ты сам. Встречаешься со всеми, с кем возможно, потому что долго не виделся. Я бы сказала, что именно в этот период Мариуполь становился насыщеннее. Это как обычно кушаешь булочку, но только в предновогодние праздники она бывает с сахарной посыпкой, и за это ты любишь ее еще больше.



Новый год в Городе Марии / Фото предоставлено 24 Каналу

Елена всю свою жизнь провела в Мариуполе. Там вышла замуж и родила 2 замечательных детей. Сейчас семья живет во Львове, впрочем, Мариуполь до сих пор живет в памяти как современный большой город.

Я помню этот город как визитную карточку страны: современный, отстроенный, зеленый с запахом моря и "Азовстали". Современный автопарк, которого я не видела ни в одном городе страны, много полицейских, голуби на Драме (Драмтеатр – 24 Канал)…

Мы часто ходили на море. Летом ходили по 2 раза в день. Зимой ходили на каток. А еще мы гуляли возле Драма и на площади. Не могу вспомнить какого-то одного особенного дня, потому что их было очень много.

Когда твой дом уничтожила Россия: чего больше сейчас не хватает мариупольцам

Александру удалось вырваться из Мариуполя, но для этого пришлось пройти российскую фильтрацию и через территорию России уезжать за границу. Там он сейчас с девушкой и находится. Мужчина говорит, что сейчас больше всего не хватает моря, уютного родного дома и кота, который так и остался в городе.

Как бы банально это ни было, и наверняка все скажут то же самое, но больше всего не хватает моря. Азовского моря очень не хватает. Из окон моего дома были видны порт и море. Соленый запах моря в воздухе. Пляж Песчанка. Этого не заменишь ничем. Из практического – не хватает очень нормального интернета. У меня, в частном секторе на краю города, был гигабитный интернет, а в Европе с этим оказалось гораздо сложнее. Недостает моего маленького уютного дома, участка с грудами винограда.



Море – то, по чему, наверное, скучают все мариупольцы / Фото предоставлено 24 Каналу

Самая большая рана для нас – это наш кот по кличке Успех. Перед самой войной сломалась переноска. Мы выходили пешком под обстрелами, а кот домашний и весил 8 килограммов. Нам пришлось выпустить его возле дома, надеясь, что позже мы сможем хотя бы найти его. Если бы мы взяли его с собой, он мог бы убежать по дороге и потеряться. Но, к сожалению, мы не можем найти его. Аня ( невеста Александра – 24 Канал) до сих пор не оставляет надежд и всеми возможными и невозможными способами ищет его в Мариуполе.

Оксана сейчас живет в Киеве, но для нее ритм жизни и размеры столицы необычны, поэтому не хватает того, по сравнению с маленьким городом, в котором так часто приходилось ходить пешком.

Раньше я не могла ответить, люблю ли я Мариуполь: в нем я прожила всю свою жизнь и не знала чего-то другого, поэтому задумывалась – люблю или принимаю таким, каким он есть? Задумывалась, хочу ли жить здесь или уехать куда-нибудь, но куда? Находясь в Киеве уже около полугода, мне не хватает "маленькости" Мариуполя. Конечно, в этом я видела и продолжаю видеть минус: у тебя меньший выбор что-то приобрести или куда-то сходить, но когда город большой, ты должен в нем быстро двигаться, должен постоянно спешить, а эти тезисы – они не обо мне.

Дома я любила ходить пешком, мне было в удовольствие провести время наедине с собой. В Киеве весело кататься в метро. Первое время. После ежедневного консервирования понимаешь, что с этим нужно что-то делать. Не знаю, есть ли город в Украине, который бы для меня сравнился с Мариуполем, потому что там даже облака были другими.



Даже облака в Мариуполе другие / Фото предоставлено 24 Каналу

Елена сейчас во Львове. Город отличается от Мариуполя хотя бы тем, что моря там и в помине нет, но именно его и не хватает. А еще не хватает дома – квартиры, которую она с мужем взяла в кредит, который удалось погасить перед российским вторжением.

Очень не хватает моря. Не хватает квартиры, за которую мы только выплатили кредит и начали ее обустраивать. Не хватает друзей, с которыми я была с детства, но теперь я потеряла их навсегда из-за разных взглядов. А еще не хватает уверенности в завтрашнем дне, стабильности в работе.

Пусть будет лучше, чем когда-то: каким должен быть новый Мариуполь

Александр, как и каждый, кто покинул свой дом из-за войны, хочет вернуться. Однако российская война разрушила дом. Так что теперь возвращение в город – вопрос неопределенный. Однако мужчина верит, что у Мариуполя большие перспективы после восстановления.

Я думаю, что Мариуполь шел по правильному пути, жаль, что его прервали. Для многих мариупольцев экология была огромной проблемой. Тем не менее, я не думаю, что кто-то хочет видеть город классическим курортным городом, впрочем, как и индустриальным. Я бы хотел, чтобы город был современным, технологически промышленным и удобным для жизни. Чтобы, условно говоря, не сырой металл грузили на корабли и зерно, а продукты с добавленной стоимостью. К примеру, производство ветряных надводных электростанций, что-то в этом духе.

Очень важный элемент, которого не хватало и над которым постоянно работали – транспортное сообщение. Поезда Мариуполь – Львов и Мариуполь – Киев изменили в городе очень много, вот если бы они были еще и скоростными, как в Одессу, и возобновить работу аэропорта и морского транспорта, вот это было бы ключом к развитию!

Вернусь ли я в Мариуполь? Это очень сложный вопрос. Наш дом уничтожен. Наш город уничтожен. Мы очень хотим вернуться домой, но возвращаться некуда. Я верю, что мы вернемся, но когда и куда – без понятия. Однажды мы стали бездомными. Мы очень стараемся держаться на плаву, я надеюсь, что мы сможем что-то заработать, а там время покажет. Во всяком случае, город будет жить, я в этом уверен, и мы живы, хоть и не все, но живы. И мы вернемся.

Оксана хочет видеть новый отстроенный Мариуполь и хочет, чтобы люди вернулись туда. Чтобы туда вернулась жизнь. Однако в своем возвращении в город женщина пока не уверена.

После восстановления... Я только надеюсь, чтобы город стал еще лучше, чем был. Хочу, чтобы в него вернулись люди, события. Желаю этого от всего сердца. Как бы ни было грустно, но возвращаться, скорее всего, не планирую, потому что моей жизни, которую я помню, в Мариуполе больше нет. Война стала своеобразным толчком, с нее началось мое путешествие, и где оно в конце концов завершится – я не знаю. Пусть в Мариуполе останутся мои старые теплые воспоминания, а новые я создам уже где-то в другом месте.



Оксана в Мариуполе до российского вторжения / Фото предоставлено 24 Каналу

Елена убеждена, что город отстроят, хотя впереди еще много сложной работы. Однако самое трудное – забыть все, что произошло.

Хотелось бы, конечно, видеть Мариуполь еще лучше, чем он был. Я уверена, что наш город отстроят после победы. Будет тяжело и его долго придется приводить в человеческий вид, но еще труднее забыть все и жить, как раньше.

Я обязательно вернусь. Меня там ждет море, оно за мной скучает.



Море в Мариуполе / Фото предоставлено 24 Каналу