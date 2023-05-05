Командир подразделения "Азов" Дмитрий Прокопенко с позывным "Редис" вспомнил, как год назад азовцы стояли на обороне Мариуполя. В годовщину создания военного формирования военнослужащий напомнил, какой путь прошли они за 9 лет.

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"Без боя нет славы"

"Редис" вспомнил, что в этот день, 5 мая, в годовщину создания подразделения, азовцы находились в окружении завода "Азовсталь". Тогда военные были без малейшей надежды и понимания, что будет дальше. По словам Прокопенко, многие "похоронили Героев еще при жизни", но они продолжали бороться. Сейчас "Азов" восстал из пепла, как Феникс, и снова стал в строй Сил обороны Украины.

"Мы прошли сквозь пламя кровавых боев и жестокий плен и сегодня мы снова в строю. Сегодня перед нами стоят новые задачи и новые вызовы, с которыми мы обязательно справимся. Важно помнить кто мы и что за нами стоит, что нас вдохновляет перед боем, что нами руководит и дает мотивацию на дальнейшую борьбу", – подчеркнул командир "Азова".

Кроме того, "Редис" очертил главную цель "Азова", которая сформировалась еще 9 лет назад – очистить Украину от врага на фронте и в тылу, освободить всех наших пленных и похоронить с почестями всех павших побратимов, как водится в "Азове".

Каждый день, каждый месяц, каждый год мы соблюдали стальное правило: для каждого бойца, вступившего в ряды нашего подразделения, важнейшим является подготовка и саморазвитие. Наш лозунг "Без боя нет славы" говорит, что вся суть "Азова" заключается в умении систематически и тщательно готовиться к выполнению боевых задач,

– подчеркнул Прокопенко.

В своем сообщении командир подразделения упомянул побратимов, до сих пор находящихся в российском плену. Он подчеркнул, что хочет повести товарищей в бой, и выразил надежду, что в будущем это произойдет. Кроме того, он подчеркнул, что война для него закончится, только когда все его военнослужащие вернутся домой, а Украина выйдет на границы 1991 года.

"Все азовцы, которые сейчас читают эти строки, – я поздравляю вас с девятилетием со дня основания подразделения! Помните, вы – символ борьбы и пример несгибаемости для других! Я всегда с вами! За нами победа!" – завершил свое сообщение Герой.

Пленные азовцы до сих пор в неволе

Бывший командир полка "Азов" Максим Жорин в день создания полка также записал обращение. Он отметил, что многие азовцы до сих пор остаются в российском плену. Жорин подчеркнул, что россияне с особой жестокостью относятся к "Азову".

Бывший командир полка подытожил, что оборона Мариуполя стала примером чрезвычайного мужества и несокрушимости именно благодаря азовцам и другим защитникам города.

"Украинские воины не должны сидеть в заключении, они должны вернуться домой!" – подчеркнул военный.