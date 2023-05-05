Издание отмечает, что многие американцы и европейцы могут верить в путинскую пропаганду. Однако журналисты объясняют, к каким мыслям следует прислушаться, узнав об "Азове".
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Что издание объясняет об "Азове"
Мало кто пытается прислушаться к исследователям, таким как Вячеслав Лихачев, которые показали, что с 2015 года подразделение лишилось каких-либо сомнительных элементов, которые могли бы потакать ультраправым в первые годы его существования,
– пишет издание.
Кроме того, журналисты вспоминают встречу с защитником "Азовстали" Ильей Самойленко. В частности, издание отмечает, что бойцы находились в десятках метров под землей, у них заканчивалась еда и боеприпасы. Кроме того, без тока остались холодильные камеры, где хранились тела погибших Героев.
Издание вспоминает слова Самойленко о том, что ни он, ни его собратья не сомневались, что они погибнут. Однако они верили, что лучше умереть стоя, чем жить на коленях. Издание также вспоминает слова военного: "Если бы их смерть могла замедлить продвижение российских войск, она не была бы напрасной".
Журналисты отмечают, что бойцы "Азова" черпали вдохновение в одной из самых легендарных битв иудаизма и демонстрировали храбрость в ней. Речь идет об осаде Масады, древней крепости на почти отвесной скале Иудейской пустыни, когда римские легионы осадили сотни еврейских солдат. Последние закрепились на скале. В конце концов евреи совершили массовое самоубийство, однако не сдались врагу.
Издание сравнивает Масаду с "Азовсталью". Правда, украинцы были под землей, а евреи – в крепости, которую со всех сторон окружают отвесные высокие скалы. Тогда в Мариуполе бойцы подчинились приказу.
Журналисты вспоминают слова Самойленко, что это был такой же героизм. Ведь это была та самая горькая радость от мысли, что акт сопротивления нанес врагу стратегическое поражение.