Издание отмечает, что многие американцы и европейцы могут верить в путинскую пропаганду. Однако журналисты объясняют, к каким мыслям следует прислушаться, узнав об "Азове".

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Что издание объясняет об "Азове"

Мало кто пытается прислушаться к исследователям, таким как Вячеслав Лихачев, которые показали, что с 2015 года подразделение лишилось каких-либо сомнительных элементов, которые могли бы потакать ультраправым в первые годы его существования,

– пишет издание.

Кроме того, журналисты вспоминают встречу с защитником "Азовстали" Ильей Самойленко. В частности, издание отмечает, что бойцы находились в десятках метров под землей, у них заканчивалась еда и боеприпасы. Кроме того, без тока остались холодильные камеры, где хранились тела погибших Героев.

Издание вспоминает слова Самойленко о том, что ни он, ни его собратья не сомневались, что они погибнут. Однако они верили, что лучше умереть стоя, чем жить на коленях. Издание также вспоминает слова военного: "Если бы их смерть могла замедлить продвижение российских войск, она не была бы напрасной".

Журналисты отмечают, что бойцы "Азова" черпали вдохновение в одной из самых легендарных битв иудаизма и демонстрировали храбрость в ней. Речь идет об осаде Масады, древней крепости на почти отвесной скале Иудейской пустыни, когда римские легионы осадили сотни еврейских солдат. Последние закрепились на скале. В конце концов евреи совершили массовое самоубийство, однако не сдались врагу.

Издание сравнивает Масаду с "Азовсталью". Правда, украинцы были под землей, а евреи – в крепости, которую со всех сторон окружают отвесные высокие скалы. Тогда в Мариуполе бойцы подчинились приказу.

Журналисты вспоминают слова Самойленко, что это был такой же героизм. Ведь это была та самая горькая радость от мысли, что акт сопротивления нанес врагу стратегическое поражение.

Обратите внимание! Украинские защитники мужественно защищали "Азовсталь" около трех месяцев и получили приказ прекратить оборону города и сохранить жизнь бойцов. Сейчас Украина пытается вернуть домой всех находящихся в плену врага Героев.