Пользу должен был приносить каждый

Мы уже почти не считали дни боев, нас оттеснили на территорию "Азовстали" и полностью оцепили после падения завода Ильича.

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Многие были ранены. Пережив несколько ранений и восстановившись в импровизированном госпитале, бойцы становились в строй и снова шли в бой. Командиры, офицеры штабов, тыловики стояли на первой линии. Другого выбора не было, каждый должен был приносить пользу и выполнять приказы.

Еды мало, воды мало, боекомплекта еще меньше. Вертолеты на тот момент уже не могли до нас добраться. Динамика штурмовых боев немного уменьшилась, противник проводил ротацию.

Прощание каждый вечер

Авиация России беспощадно бомбила территорию завода авиабомбами. Все походило на месяц – кратер на кратере. По сравнению с авиабомбами, вражеская артиллерия уже не считалась чем-нибудь опасным. Разрывы 120-миллиметровых мин в нескольких десятках метров казались обыденностью и не вызывали никакой реакции.

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Чувствовалась усталость во всем. Недостаточность всего и непрекращающиеся бои затупляли чувство самосохранения, и каждый день мы считали последним. Каждый вечер мы прощались друг с другом, и, увидевшись, радовались как дети.

Наверное, более настоящими, чем тогда, мы никогда не были. Мы жили каждый день, час, минуту как последние. Ничто нас не держало в этом мире, кроме заботы о собратьях.