Почему важно поддерживать книгоиздание

Конечно, это неправильное утверждение. Мы должны понимать, что война продолжается только на линии фронта, и защищать Украину и украинское не менее важно в тылу.

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Несмотря на обстоятельства, издательская отрасль продолжает развиваться, а через год войны открылось немало новых книжных магазинов в разных уголках нашей страны. И перед самой Пасхой открылся "Книголенд" в Ровно. Трудно ли делать это сейчас? Да, безусловно.

Однако издатели, владельцы книжных магазинов и клиенты искренне верят: закон о поддержке украинской книги, принятый еще в 2022 году, начнет действовать.

Закон предусматривает компенсацию от государства на аренду помещений украинским книжным магазинам и выдачу специальных сертификатов на приобретение книг новорожденным и детям, достигшим 14 лет. Реализация программы должна способствовать книгораспространению и поддержке книгоиздания, которое понесло немалые потери с начала войны. Он должен был вступить в силу в январе 2023 года, однако из-за нехватки финансирования было принято решение о его отсрочке до конца военного положения.

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Но именно сейчас, когда мы должны защищать и развивать украинскую культуру, воспитывать эрудированных детей и развиваться лично, важно поддерживать украинские книжные магазины и обеспечивать их устойчивость.

Следует помнить, что книгоиздание является составной частью культурной идентичности нации, которая способствует уровню образованности граждан, сохранению и приумножению духовного наследия нашего народа.

Русскую культуру нужно вытеснить

Сегодня на полках книжных магазинов сложно найти графоманскую или некачественную литературу, а выходящие сейчас новинки быстро становятся бестселлерами. Это очень хороший знак. Не менее важно то, что несмотря на полномасштабное вторжение, люди находят время, силы и средства, чтобы приобрести и прочитать книгу.

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Это еще раз показывает, насколько непокорна украинская нация. Искусство, в частности литература, не остается в стороне, в то время как на фронте одерживают победу. И мы должны окончательно и навсегда вытеснить позорную русскую культуру из наших мозгов.

Дети должны учиться на украинском языке, общаться и читать на нем, потому что за ними будущее. За нами – настоящее, и мы должны сделать все возможное и невозможное для победы на всех фронтах. Мы достойны того, чтобы потреблять качественную литературу, как украинскую, так и зарубежную, но именно на родном языке. Так что будем читать на украинском! Давайте поддержим книжную отрасль Украины!