Украину спасли добровольцы

В то время я был студентом. У меня появилось опасение, что события повторятся и в нашей стране. Одна власть заменит другую и снова придется выходить на Майдан, но уже против своих бывших союзников.

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Наверное, я тогда не совсем понимал, что такое Украина и украинцы. Так получилось, что мы плохо знаем и изучаем историю, мы плохо учимся на своих ошибках. В 2014 году для нас стало неожиданностью нападение России на территорию Украины, оккупация Крыма и части Донецкой и Луганской областей. Что ж, это наша проблема, с которой мы еще будем бороться.

Однако в 2014 году мы упомянули нашу силу. Эта сила полностью отражена в добровольцах. Ситуативно начали создаваться добровольческие подразделения по разным направлениям. Именно они спасли Украину в те годы.

Простые люди со всех уголков Украины без колебаний жертвовали своей жизнью ради нашего дома. Так случилось, что им не нужно было объяснять, почему львовянин или киевлянин должен защищать Донбасс. Так случилось, что все они понимали, что наш дом неделим, и они готовы защищать любую его часть. Среди таких подразделений был и "Азов", на тот момент батальон милиции.

Ничто не помешает

Дальше был трудный боевой путь. Нас обвиняли во всех грехах. И не только лишь враг. Нас не хотели видеть на фронте, потому что мы уничтожали врага без приказов. Нас боялись, а потому придумывали множество нелепых сказок о неонацизме. Нас не пускали на западную учебу, не давали вооружения.

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Кто-нибудь в такой ситуации послал бы все подальше, но не добровольцы. Мы знаем, ради чего мы все это делали и делаем. Для нас высшая цель – это защита нашей Родины. Мы воюем за народ Украины, и ничто не помешает нам.

Мы учились сами. Искали любую возможность совершенствоваться в военном деле. На войне оттачивали навыки, постоянно отрабатывавшие на полигоне. Никто нас не заставлял, мы сами этого жаждали. Как оказалось – не зря.

В 2022 году полк "Азов" стал самым профессиональным военным подразделением мира. Остановив наступление второй армии мира в Мариуполе, "Азов" стал остовом обороны города. Бок о бок с подразделениями НГУ, ВСУ, ГНСУ, Национальной и патрульной полиции мы 86 дней защищали город в полном окружении.

Слишком высокую цену мы заплатили за признание других ошибок. Но это история. Это Украина, это украинцы, мы такие. Выполнив все поставленные задачи на грани невозможного, мы прошли плен и некоторые вернулись.

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У нас даже не стоял вопрос возвращаться ли в строй – мы в строю. Но много ли изменилось? Нет, к сожалению. У нас много работы. Мы еще будем постоянно ошибаться, потому что история циклическая, а украинцы, как я уже говорил, не учатся на своих ошибках.

Хотя я хотел бы быть неправ в этом утверждении. Может, украинцы поймут, что доброволец есть олицетворение любви к Родине, а Россия всегда будет угрозой нашего существования. И каждый цикл, когда Украина будет на грани существования, ее всегда будут спасать добровольцы.