В России начинают переживать

Дело в том, что потенциал Южной Кореи в вопросах ВПК достаточно велик и разнообразен.

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Например, напомню, что на вооружении Южной Кореи до сих пор есть танковый полк Т-80У и соответствующие выстрелы 125 калибра. Также существует несколько БМП-3 и БТР-80. По сравнению с другими образцами техники, используемой армией Южной Кореи, это незначительный потенциал, который не жалко будет передать.

Ну вот скажите, зачем вам эти 40 Т-80У, не делающие абсолютно никакой погоды на поле боя, при наличии более 2 тысяч образцов К1/K1E1/K1A1/K1A2/К2? Или, зачем вам эти два десятка БТР-80, при наличии почти 2,5 тысяч других наименований бронетранспортеров?

Кроме того, у Южной Кореи очень значителен артиллерийский потенциал в количестве 1300 155-миллиметровых САУ К9 Thunder и более 1 тысячи K55/К55А1, что является корейской модернизацией М109. Более 2300 САУ калибра 155-миллиметров с отлаженным производством выстрелов этого калибра.

Не плохо.

Перечислять можно еще долго разные интересные позиции, которые есть как на вооружении Южной Кореи, так и производимые ее ВПК. Поэтому сама вероятность вхождения Южной Кореи в коалицию стран, поддерживающих Украину вооружением, предельно нервирует Россию.

Коалиция друзей Украины может пополниться

Поэтому нервозность Медведева и угрозы поставками оружия КНДР имеют под собой основания. Хотя из этих двух обстоятельств только одно существенное – нервозность. А вот снабжение оружия Россией КНДР, от которого Россия сама ждет помощи в виде примитивных образцов неосовка…

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Собственно, надеемся в Сеуле примут правильное решение и вскоре коалиция друзей Украины пополнится еще одним поставщиком высокотехнологичного вооружения, которое так необходимо для доминирования над бесчисленной ордой оккупантов.