У Росії починають переживати

Річ у тому, що потенціал Південної Кореї у питаннях ВПК досить великий та різноманітний.

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Наприклад, нагадаю, що на озброєнні Південної Кореї досі є танковий полк Т-80У та відповідні постріли 125-го калібру. Також є кілька БМП-3 і БТР-80. Порівняно з іншими зразками техніки, яку використовує армія Південної Кореї, це незначний потенціал, який не шкода буде передати.

Ну от скажіть, навіщо вам ці 40 Т-80У, які не роблять абсолютно ніякої погоди на полі бою, за наявності понад 2 тисяч зразків К1/K1E1/K1A1/K1A2/К2? Чи, навіщо вам ці два десятки БТР-80, за наявності майже 2,5 тисячі інших найменувань бронетранспортерів?

Крім того, у Південної Кореї дуже значний артилерійський потенціал у кількості 1300 155-міліметрових САУ К9 Thunder і понад 1 тисяча K55/К55А1, що є корейською модернізацією М109. Понад 2300 САУ калібру 155-міліметрів з налагодженим виробництвом пострілів цього калібру.

Не погано.

Перераховувати можна ще довго різні цікаві позиції, які є як на озброєнні Південної Кореї і вироблені її ВПК. А тому сама ймовірність входження Південної Кореї до коаліції країн, які підтримують Україну озброєнням, дуже нервує Росію.

Коаліція друзів України може поповнитися

А тому, нервозність Медвєдєва та загрози поставками зброї КНДР мають під собою підстави. Хоча, з цих двох обставин тільки одна істотна – нервозність. А ось постачання зброї Росією КНДР, від якої Росія сама чекає на допомогу у вигляді примітивних зразків неосовка…

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Власне, сподіваємось у Сеулі ухвалять правильне рішення і незабаром коаліція друзів України поповниться ще одним постачальником високотехнологічного озброєння, яке так необхідне для домінування над незліченною ордою окупантів.