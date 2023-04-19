Росіяни готуються до оборони

1. На фронті – складно. Від району Дворічної до Кінбурнської коси скрізь війна. Чернігівщина, Сумщина, Харківська область під вогнем. Від Кремінної до Вугледару росіяни тиснуть.

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Мар'їнка – місячний краєвид. Бахмут окупанти рівняють із землею. Наші у найважчих умовах виконують роботу, яку важко переоцінити: потік російських трун з-під Бахмута зашкалює.

Певне зменшення тиску на інших точках та концентрація у Бахмуті вказує, що ресурси росіян у цю фазу війни близькі до межі. Їм потрібна пауза та перезавантаження.

Зараз почався період від Великодня до 9 травня, коли росіяни спробують перебудуватись в оборону. Нещодавня стаття Євгєнія Пригожина про необхідність зафіксуватися на якомусь рубежі та "зупинити СВО" – у той самий кошик. Федеральні канали залякують росіян страшним українським контрнаступом, через що перехід в оборону виглядатиме обґрунтованим.

Тому в ідеалі вони хочуть зайняти щонайменше руїни Бахмута і найближчим часом вкладатимуться в це завдання попри втрати. Щоб хоч без параду, але хоч із якоюсь імітацією перемоги.

Як повторюється минулорічна історія

2. Цього тижня – рік Рамштайну. 21 квітня буде чергова зустріч. Ловлю себе на думці, що повторюються події минулого року.

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Наприкінці квітня 2022 року я написав, що, згідно з моїми відчуттями, почався критичний період приблизно на 30 днів, який багато в чому визначить подальший перебіг подій. Припущення було з двома різноспрямованими процесами.

З одного боку, все закінчувалося. Все. Залишалися деякі ресурси для партизанської війни.

З іншого боку, після багатьох зусиль вдалося розблокувати процес постачання важкої західної зброї та техніки.

13 квітня 2022 року було прийняте перше рішення США про передачу 1 дивізіону (18 гармат) артилерії 155-го калібру – гаубиць М777 та 40 тисяч пострілів до них. Початок було покладений.

21 квітня полетіло друге рішення – ще 4 дивізіони М777 та 144 тисяч пострілів до них. До кінця червня було вже 7 американських дивізіонів. Плюс Міноборони активно вело діалог з іншими країнами, зокрема – на Рамштайні, який вперше відбувся 26 квітня. Додалися панцергаубиці, "Цезарі", "Краби", М109 тощо.

Як наслідок за період квітень – червень було повністю виконано (а невдовзі перевиконано) побажання Генштабу – здобути 10 дивізіонів артилерії 155-го калібру. Ситуація трохи вирівнялася. Але 30 – 40 днів з кінця квітня були найважчі, найболючіші та найкривавіші. Травень 2022 року – найстрашніший місяць.

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Поки йшло навчання і гармати зі снарядами фізично доставлялися на фронт, воювали тим, що залишалося. Плин часу відчувався фізично. На щастя, трохи допомогла погода. Виграли днів 10.

Так от зараз щось подібне. За моїми суб'єктивними відчуттями, попереду черговий критичний період з різноспрямованими процесами. Ми посилюємося, ворог готується. Кожен день на вагу золота. Нам знову трохи допомагає погода. Потрібно якось зібратися.

Минулої весни кожен робив все, що міг. І навіть більше. Потрібна така ж концентрація. Тоді перелом буде можливим уже цього року.

Дико спостерігати, коли енергію тринькають на всякі нісенітниці.