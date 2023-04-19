Росіяни готуються до оборони
1. На фронті – складно. Від району Дворічної до Кінбурнської коси скрізь війна. Чернігівщина, Сумщина, Харківська область під вогнем. Від Кремінної до Вугледару росіяни тиснуть.
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Мар'їнка – місячний краєвид. Бахмут окупанти рівняють із землею. Наші у найважчих умовах виконують роботу, яку важко переоцінити: потік російських трун з-під Бахмута зашкалює.
Певне зменшення тиску на інших точках та концентрація у Бахмуті вказує, що ресурси росіян у цю фазу війни близькі до межі. Їм потрібна пауза та перезавантаження.
Зараз почався період від Великодня до 9 травня, коли росіяни спробують перебудуватись в оборону. Нещодавня стаття Євгєнія Пригожина про необхідність зафіксуватися на якомусь рубежі та "зупинити СВО" – у той самий кошик. Федеральні канали залякують росіян страшним українським контрнаступом, через що перехід в оборону виглядатиме обґрунтованим.
Тому в ідеалі вони хочуть зайняти щонайменше руїни Бахмута і найближчим часом вкладатимуться в це завдання попри втрати. Щоб хоч без параду, але хоч із якоюсь імітацією перемоги.
Як повторюється минулорічна історія
2. Цього тижня – рік Рамштайну. 21 квітня буде чергова зустріч. Ловлю себе на думці, що повторюються події минулого року.
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Наприкінці квітня 2022 року я написав, що, згідно з моїми відчуттями, почався критичний період приблизно на 30 днів, який багато в чому визначить подальший перебіг подій. Припущення було з двома різноспрямованими процесами.
- З одного боку, все закінчувалося. Все. Залишалися деякі ресурси для партизанської війни.
- З іншого боку, після багатьох зусиль вдалося розблокувати процес постачання важкої західної зброї та техніки.
13 квітня 2022 року було прийняте перше рішення США про передачу 1 дивізіону (18 гармат) артилерії 155-го калібру – гаубиць М777 та 40 тисяч пострілів до них. Початок було покладений.
21 квітня полетіло друге рішення – ще 4 дивізіони М777 та 144 тисяч пострілів до них. До кінця червня було вже 7 американських дивізіонів. Плюс Міноборони активно вело діалог з іншими країнами, зокрема – на Рамштайні, який вперше відбувся 26 квітня. Додалися панцергаубиці, "Цезарі", "Краби", М109 тощо.
Як наслідок за період квітень – червень було повністю виконано (а невдовзі перевиконано) побажання Генштабу – здобути 10 дивізіонів артилерії 155-го калібру. Ситуація трохи вирівнялася. Але 30 – 40 днів з кінця квітня були найважчі, найболючіші та найкривавіші. Травень 2022 року – найстрашніший місяць.
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Так от зараз щось подібне. За моїми суб'єктивними відчуттями, попереду черговий критичний період з різноспрямованими процесами. Ми посилюємося, ворог готується. Кожен день на вагу золота. Нам знову трохи допомагає погода. Потрібно якось зібратися.
Минулої весни кожен робив все, що міг. І навіть більше. Потрібна така ж концентрація. Тоді перелом буде можливим уже цього року.
Дико спостерігати, коли енергію тринькають на всякі нісенітниці.