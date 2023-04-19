У чому є загроза посередницьких груп
По-перше, вона підтримує російську логіку, що це начебто війна між Росією та Заходом, а значить Кремль має в ній свої "легітимні" безпекові інтереси.
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У незахідному світі існує глибоко вкорінена антипатія до Заходу взагалі і до США зокрема. Наразі там відчувають шанс позбавитися "опіки" США і Заходу та дуже побоюються застосування до себе санкцій – фінансових або інших – в разі небажання дотримуватися визнаних міжнародних принципів. "Міжнародна понятійність" їх влаштовує.
По-друге, для незахідного світу вигідно завершити бойові дії на будь-яких компромісних умовах, як стосовно сьогодення, так і стосовно майбутнього. Незахідний світ розуміє світ у логіці "розміну", яка фундаментально відрізняється від нашої, де є "добро – зло, зрада – перемога".
І по-третє, якщо цей процес почнеться, він житиме "своїм життям". Він швидко стане не про нас, не про Україну, а про відносини Захід – Незахід, про перезавантаження світової архітектури, гроші тощо. Ми там швидко втратимося, станемо лише одним елементом торгу.
Все це аж ніяк не означає, що говорити з китайцями або бразильцями не потрібно. Навпаки. Але не створювати якихось посередницьких груп з незрозумілим мандатом і своїми інтересами, які матимуть свій порядок денний, принципово відмінний від нашого.