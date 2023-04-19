Как россияне формируют списки обмена

Нам не хватило генетической памяти для понимания, кем является наш сосед. Как бы ни ласкалась гадюка к рукам – она все равно укусит. Да это наш урок. И нам его нужно наконец понять.

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После возвращения я начала активно изучать вражеские каналы с информацией о пленниках. И не удивилась. Все нарративы оттуда я слышала четыре месяца изо дня в день.

"Вы не нужны Украине, вас не хотят менять, вас нет в списках, ты медик/женщина/гражданский/любое утверждение можно подставить слишком много знаешь/раненый/азовец… Украина разрушена. Поменяют только нужных. Ищите поддержки у нас".

Но я видела, как формируются списки и кем. Иногда методом ткнутого пальца, иногда "принесите мне самого стремянного раненого… Этот мне не нравится, давай другого". Я видела, как срываются обмены "потому что Украина не захотела", а по факту из-за погоды или плохого настроения российского начальства. В Еленовке я слышала их "заботу" и "желание помочь". Каждую ночь.

Победа – самое важное

Они желают победить. Любым методом. Но самое уязвимое – наши родные. Ни одному украинцу не желаю услышать слова "погиб", "раненый", "плен". И мы слышим это каждый день. Виноват в этом наш враг. Только он. Как сказал один человек: "Пока вы будете здесь биться, то враг небитый останется".

Наше оружие – холодное усмотрение, насколько это возможно. Насколько возможно, когда твое сердце где-то там, за решеткой, во вражеской неволе. Украине важен каждый. Независимо от части, пола, звания, должности, имени.

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Да, вторым большим обменом забрали тех, у кого не было шансов вернуться обычным обменом. И меня, в том числе. Спрашивали ли меня, отдала б ли я свое место любому раненому бойцу? Не спрашивали. Да, я хотела домой. Но больше я хотела и хочу победы.

На последнем допросе я сказала: "Моя жизнь не стоит ни одного клочка украинской земли, обмытого кровью моих братьев. Я готова сгнить здесь, чтобы не заплатили слишком большую цену".

Но Украина платит. И сражается за каждого. Не помогайте врагу победить нас. Сражайтесь, но не против своей страны. Прислушивайтесь к тем, кто делает все, чтобы ваши родные вернулись домой.