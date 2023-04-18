Что делали вагнеровцы в украинских городах?

Согласно "свидетельствам" бойцов ЧВК "Вагнера" они целенаправленно и массово истребляли гражданское население, в частности детей для "зачистки территории". Такие деяния реализовывались по приказу Евгения Пригожина, уже успевшего "опровергнуть клевету", называя преступления с элементами геноцида "спасением" несовершеннолетних. Следует упомянуть, что нацисты, характеризуя массовые убийства в газовых камерах, тоже указывали на "спасение".

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Основой международного гуманитарного права является принцип различения: гражданские лица являются нелегитимной целью, а нападение на них – военным преступлением и преступлением против человечности (при наличии критерия систематичности и широкомасштабности, вытекающего из паттерности деяний россиян и свидетельств экс-вагнеровцев). Конвенция о правах ребенка гарантирует каждому несовершеннолетнему неотъемлемое право на жизнь, насилие над которым запрещено общей для четырех Женевских конвенций статьей 3.

Принимая во внимание другие действия агентов России, в частности в отношении украинских детей, – незаконные депортации и принудительную передачу в российские семьи – при условии доказывания субъективного умысла упомянутые военные преступления и преступления против человечности должны быть квалифицированы как геноцид.

Доказательство или информация? Сенсация или содействие расследованию?

Цель появления шокирующего признания экс-вагнеровцев в сети до конца неизвестна. Активисты неправительственной организации Gulagu.net заявляют, что усматривают в видео "прямые основания для организации по Пригожину, Уткину и их сообщникам уголовного преследования по факту совершения десятков жестоких убийств и серии военных преступлений и преступлений против человечности".

В то же время, открытым остается вопрос, почему кадры появились на ютубе, а не были переданы, например, в Международный уголовный суд или другие компетентные институции? Ответа в описании к видео нет.

Цифровизация повлияла на все сферы публичной жизни. Правосудие тоже пытается идти в ногу со временем. Осознавая, что МУС и международные квазисудебные инстанции имеют ограниченный потенциал для собственного расследования, государства наделили их широким правом усмотрения принимать во внимание те доказательства, которые они считают надлежащими и приемлемыми.

Например, Правило 63(2) Регламента МУС предоставляет судьям компетенцию свободно оценивать любую имеющуюся информацию. Следовательно, будет или нет Суд руководствоваться теми или иными данными, фактически зависит от усмотрения и опыта судей.

Трехступенчатый тест

На основе практики деятельности международных судебных и квазисудебных органов часто можно выделить так называемые тесты, позволяющие сделать беспристрастные выводы независимо от деталей конкретного дела. МУС уже наработал подобный трехступенчатый тест для определения того, может ли полученная Судом информация являться доказательством в ходе производства. При этом каждый из следующих критериев должен быть соблюден:

принадлежность и допустимость (статьи 64(9)(a) и 69(4) Римского устава, Правила процедуры и доказывания): информация имеет отношение к делу и получена в соответствии с общепризнанными принципами права, Римским уставом и международным правом человека; доказательность (статья 69(4) Римского устава): мера того, как предоставленная информация может повлиять на установление факта; баланс интересов: сопоставление доказательной силы и потенциального вреда, который раскрытие информации может нанести справедливое судебное разбирательство.

Не первое подобное видео

Кроме пропагандистов, Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой, которые сами документируют свои преступления, на практике случались и другие случаи шокирующих признаний в совершении зверств. В 1982 году режиссер Памела Йейтс сняла геноцид коренного населения Гватемалы. Ей удалось провести интервью с действующим на тот момент президентом Риосом Монттом, а через 25 лет эти материалы были использованы в уголовном производстве для привлечения виновного чиновника к ответственности. На видео Монтта подтверждал, что производил эффективный контроль над армией и отдавал преступные приказы в рамках геноцидной политики.

Такие же откровения удалось снять и с Жаном-Пьером Бемба Гомбо. Видео помогли в расследовании фактов использования химического оружия против гражданского населения в Гуте (Сирия), вербовки несовершеннолетних для участия в вооруженном конфликте в ДРК, незаконных депортаций украинских детей в Россию и их насильственной передачи в российские семьи.

Где зарыта собака?

На первый взгляд кажется, что эти видео приблизили МУС к выдаче ордера на арест, по меньшей мере, Пригожина. Это действительно так. Однако МУС должен убедиться, что кадры обладают доказательной силой, являются надлежащими и допустимыми, а не очередным художественным произведением по заказу "Мосфильма".

Следует также провести аутентификацию и верификацию записи, получить прямые показания как интервьюера, так и самих экс-вагнеров, аффилировать преступления с Пригожиным, Путиным и другими. Последний процесс, по словам следователей МУС, занимает до 80% всех ресурсов.

Если лица откажутся свидетельствовать, уже существующее видео рискует быть оцененным как недопустимое доказательство. Согласно статье 69(7), показания не могут быть получены с нарушением, в частности, международного права прав человека. На кадрах и описании к видео содержатся персональные данные экс-вагнеровцев, а также упоминание об их актуальном местонахождении. Это ставит под угрозу их жизнь, может привести к ликвидации ценных доказательств, деструктивному влиянию как на самих лиц, так и на процесс привлечения виновных к ответственности. Вдобавок, преступник имеет неотъемлемое право не свидетельствовать против себя.

Пока нет информации, которая бы подтвердила, что запечатленные лица были ознакомлены со своими процессуальными правами, осознавали последствия и цель, с которой их снимали. Такие детали представляют собой пороховую бочку, которая вспыхнет от малейшей искры адвокатов дьяволов.

Если они согласятся свидетельствовать, только в исключительных случаях это можно будет сделать с помощью электронных средств. Россия, очевидно, приложит все усилия, чтобы "доказательная база" не добралась до Гааги. Впрочем, верифицировать показания можно будет и другим путём.

Что будет с видео?

Сенсационные признания уже должным образом задокументированы в соответствии с существующими международными стандартами, в частности Протокола Беркли. Национальные компетентные органы сделали заявления о необходимости обеспечения принципа неотвратимости юридической ответственности для виновных лиц (экс-вагнеровцы, несмотря на ссылку на исполнение приказа, тоже окажутся за решеткой).

Видео попадет в МУС и другие инстанции на международном уровне, где его примут во внимание либо как доказательство, либо как информацию, которая будет влиять на расширение претендентов на скамью подсудимых.