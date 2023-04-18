Вагнеровец получил команду "уничтожить всех". В итоге он убил 300 – 400 человек, находившихся в одном из подвалов в Бахмуте.
Важно Вагнеровцы расстреляли по меньшей мере 10 безоружных подростков в Бахмуте из-за тату
Вагнеровец рассказал об уничтожении подвала с 40 детьми
По словам оккупанта, 18 марта 2023 года в Бахмуте ему дали приказ на уничтожение всех мирных жителей.
Когда я вошел в подвал, там были дети. И мне была команда не выпускать ни одного. Я выполнил команду. Я со своей группой положил всех. Мы всех оставили там. Мы никого не выпустили. Там было около 40 детей. В общей сложности было 300 – 400 человек. Я дал команду на уничтожение всех,
– признался вагнеровец.
Он рассказал, что это был большой дом – 9 этажей. Целый подвал был забит и заминирован.
"Я решил обнулить всех!... Дети пострадали. Жаль детей. Много детей погибли. Было такое, да. Не скрываем. Это на моих руках кровь", – цинично сказал Улдаров.
Жестокие преступления ЧВК "Вагнера" и Пригожина
- Вагнеровцы рассказали, что расстреляли не менее 10 безоружных подростков в Бахмуте из-за тату.
- Также один из наемников признался в том, как расстрелял 5-летнюю девочку.
- Экс-осужденный Алексей Савичев рассказал, что тех вагнеровцев, которые отказывались выполнять приказ, пытали свои же люди. Наемников связывали пополам и отдавали ФСБшникам, после этого их никто не видел.
- В феврале 2023 года вагнеровцам дали приказ в Бахмуте расстрелять мирных жителей, которым от 15 и более лет. Расстреливать приказывали сразу и без слов. Тогда террористы убили около 20 подростков, которым было всего по 15 – 17 лет.