По словам захватчиков, они убивают мирных людей больше за татуировки. Об этом рассказал вагнеровец, экс-осужденный Алексей Савичев в интервью Gulagu.net.
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Вагнеровцы расстреляли по меньшей мере 10 безоружных подростков
В феврале после очередного обмена пленными вагнеровцам дали приказ в Бахмуте расстрелять мирных жителей, которым от 15 и более лет. Как оказалось, расстреливать приказывали сразу и без слов.
Мирные жители уходили. И был приказ: всех, кому от 15 лет и выше, всех сразу расстреливать без слов. Было расстреляно 20 – 24 человека, из них 10 – 15-летние и 17-летние подростки. Когда они поднимали майки, то у них виднелись наколки. У нас расстреливают больше за наколки, например, как у "Азова",
– рассказал вагнеровец.
Кроме того, захватчикам давали команду "зачистить дом".
"Кто там был – неважно. Не выполнил приказ – тебя обнуляют", – подчеркнул наемник ЧВК "Вагнера".
Другие цинические преступления вагнеровцев
- Когда вагнеровцы пытались захватить Соледар и Бахмут, им дали команду "зачистить и уничтожить всех".
- Один из вагнеровцев не скрывает, что убивал детей: "Мне дали команду, я и убил. А что мне делать оставалось?" Наемник также рассказал, как расстрелял 5-летнюю девочку.
- Среди пленных украинцев Пригожин оставлял только девушек-снайперов, командиров взводов и командиров направлений. Из 100 человек он мог оставить только 3, а остальных ликвидировали "в ноль". Методом Пригожина было убийство кувалдой.
- По словам захватчика Савичева, однажды был приказ "зачистить дом". Им было все равно, кто был в здании. Шансов выжить у тех, кто там был, не было совсем.