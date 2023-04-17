Экс-командиры подразделений ЧВК "Вагнера" рассказали, что Евгений Пригожин лично отдавал преступные приказы о расстрелах и убийствах. Также он одобрял террористические методы и жестокость.

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Убивали украинских детей и хоронили в России

Экс-осужденный Азамат Улдаров, входивший в ЧВК "Вагнера", рассказал, что он лично отвез 18 украинских детей в Краснодар и Саратов, где похоронил их.

По словам оккупанта, он убивал детей по приказу "сверху" и своего командира, в частности Пригожина.

В Соледаре и Бахмуте приказали уничтожить всех

Как оказалось, когда вагнеровцы пытались захватить Соледар и Бахмут, им дали команду "зачистить и уничтожить всех".

Нам дали команду на своем пути зачистить и встать в оборону, то есть в окружение, любыми путями. Мы шли и убивали всех. Были женщины и мужчины, деды, пенсионеры, дети. Ребенок визжит, он маленький, ему 5 – 6 лет, а я выстрелил контрольный. Я никого не должен был вытащить. Была команда на зачистку всех,

– рассказал оккупант Улдаров.

Пригожин приказывал всех убивать

Оккупант признался, как ему дали приказ и он, так сказать, "спас" людей. Это произошло 18 марта 2023 года.

"Когда я зашел в подвал, то там были дети. И мне дали команду никого не выпустить. Я выполнил команду, я положил всех там. Там было около 40 детей, всего 300 – 400 человек. У меня не было выбора", – сказал Улдаров.

По его словам, это был приказ Пригожина – никого не брать в плен и всех убивать.

Как убивали пленных украинцев

Среди пленных украинцев Пригожин оставлял только девушек-снайперов, командиров взводов и командиров направлений. Из 100 человек он мог оставить только 3, а остальных ликвидировали "в ноль".

Мы их сразу уничтожали, нам давали такую команду. Мы не требовали объяснений, потому что мы никто, мы путинская команда,

– признался оккупант.

Методом Пригожина было убийство кувалдой.

"В основном ножом перерезали горло. Кувалдой забивать – это метод Пригожина. Это человек страшный", – заявил Улдаров.

Россияне пытали своих бойцов

Экс-осужденный Алексей Савичев рассказал, что тех вагнеровцев, которые отказывались выполнять приказ, пытали свои же люди. Наемников связывали пополам и отдавали ФСБшникам, после этого их никто не видел.

Некоторых российских наемников просто расстреливали. По информации Савичева, 70 человек точно были расстреляны.

Расстреляли более 10 подростков

В феврале 2023 вагнеровцам дали приказ в Бахмуте расстрелять мирных жителей, которым от 15 и более лет. Расстреливать приказывали сразу и без слов.

Тогда террористы убили около 20 подростков, которым было всего по 15 – 17 лет.

Когда они поднимали майки, то у них виднелись наколки. У нас расстреливают больше за наколки, например, как у "Азова",

– рассказал оккупант.

Приказ "зачистить дом"

По словам захватчика Савичева, однажды был приказ "зачистить дом". Оккупантам было все равно, кто был в здании. Шансов выжить у тех, кто там был, не было совсем.

"Зачистить дом – это значит, что он должен быть чист. Я это сделал, передал по рации, что никого живого там нет. Если бы я не выполнял приказы, меня бы просто убили", – рассказал оккупант.

Таким образом, у вагнеровцев было всего два варианта – либо выполнять приказы "сверху" и убивать мирных украинцев, либо этих оккупантов уничтожат свои же люди.

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В Офисе Президента отреагировали на расследование

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак отреагировал на расследование проекта "Гулагу.нет", в котором вагнеровцы признались в жестоких убийствах украинцев.

"Российские террористы признались в убийстве украинских детей в Бахмуте и Соледаре. Сейчас речь идет о военных преступниках из ЧВК "Вагнера", но это проливает свет на преступления российской армии в Украине. Они воруют наших детей и убивают", – написал Ермак.

Он подчеркнул, что признания в содеянном – недостаточно. Украина приложит все усилия, чтобы привлечь военных преступников к ответственности.