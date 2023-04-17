Расследователи проекта "Гулагу.нет" опубликовали рассказ двух, как они сами представились, вагнеровцев, которые озвучили жуткие подробности расстрела более 20 украинских детей и подростков.
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Кроме того, вагнеровцы признались, что проводили "зачистку" жилых домов на захваченной территории Украины с убийством всех, в том числе детей.
"Дали команду уничтожить всех": о штурме Соледара
Во время разговора россиянин курит сигарету и говорит, что рукой, которой ее держит, он убивал детей – выполнил приказ.
То, что мы творили, когда заходили в Соледар и Бахмут… вот это была сцена. Нам дали команду – зачистить и уничтожить всех,
– рассказал вагнеровец.
На вопрос, кто дал приказы, он уточнил, что Пригожин дал четкий приказ "уничтожить всех, не дать выйти никому".
Оккупант признался, что выстрелил в 5-летнюю девочку
Улдаров отметил, что не скрывает, что убивал детей: "мне дали команду, я и убил. А что мне делать оставалось".
Нам дали команду вывезти из Бахмута, из Артемовска гражданских. Я пошел их спасать этих гражданских... Там были дети. Х*хлы... Когда я вошел в подвал, там были дети. И мне была команда не упустить ни одного. Я исполнил команду и никого не упустил. Я положил там всех нах*й, с моей группой,
– говорит Улдаров.
По его словам, в этом подвале находились "людей 300–400", среди них – около 40 детей.
"У меня не было выбора. Я не мог ничего сделать по-другому. У меня была команда на уничтожение всех... Это была 9-этажка, подвал, 1 и 2 этаж были забиты, заминированы... Мне дали команду всех обнулить", – заявил Улдаров.
Наемник также рассказал, как расстрелял 5-летнюю девочку.
Ты понимаешь, что сейчас на этих руках? Понимаешь?.. Она визжит, она маленький ребенок, понимаешь? Ей лет 5–6 было. А я выстрелил, ты понимаешь, контрольный,
– рассказал преступник.
Расстреливали подростков за тату
Другой вагнеровец – Алексей Савичев рассказал, что в феврале после очередного обмена пленными между сторонами он и другие оккупанты получили приказ. Но сначала нужно было дождаться, пока уедут журналисты.
Мирные жители уходили. И был приказ: всех, кому от 15 лет и больше, всех сразу расстреливать без лишних слов. Было расстреляно 20–24 человека, из них 10–15-летние и 17-летние подростки. Есть приказ – зачистить дом. Кто там был – неважно. Не выполнил приказ – тебя обнуляют,
– рассказал вагнеровец.
Он признал, что "они выходили без оружия, но когда они поднимали майки, там такие татуировки были, что деваться было некуда".
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