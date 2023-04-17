Розслідувачі проєкту "Гулагу.нет" опублікували розповідь двох, як вони самі представились, вагнерівців, які розповіли моторошні подробиці розстрілу понад 20 українських дітей і підлітків.

Дивіться також Складе компанію Путіну в Гаазі, – Ступак про викриття Пригожина у злочинах щодо полонених

Крім того, вагнерівці зізнались, що проводили "зачистки" житлових будинків на захопленій території України з убивством всіх, в тому числі дітей.

"Дали команду знищити всіх": про штурм Соледара

Під час розмови росіянин курить сигарету і каже, що рукою, якої її тримає, він вбив дітей – виконав наказ.

Те, що ми творили, коли заходили в Соледар і Бахмут… ось це була сцена. Нам дали команду – зачистити і знищити усіх,

– розповів вагнерівець.

На запитання, хто давав накази, він уточнив, що Пригожин дав чіткий наказ "знищити усіх, не дати вийти нікому".

Пригожин особисто наказував вбивати цивільних: повне інтерв'ю "вагнерівців"

Довідка. Про злочини російському проєкту "Гулагу.нет" розповіли начебто Азамат Улдаров та Олексій Савічев, яких завербував у ПВК "Вагнер" Євген Пригожин та помилування яким підписав особисто Володимир Путін наприкінці серпня та на початку вересня 2022 року.