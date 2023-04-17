Розслідувачі проєкту "Гулагу.нет" опублікували розповідь двох, як вони самі представились, вагнерівців, які розповіли моторошні подробиці розстрілу понад 20 українських дітей і підлітків.
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Крім того, вагнерівці зізнались, що проводили "зачистки" житлових будинків на захопленій території України з убивством всіх, в тому числі дітей.
"Дали команду знищити всіх": про штурм Соледара
Під час розмови росіянин курить сигарету і каже, що рукою, якої її тримає, він вбив дітей – виконав наказ.
Те, що ми творили, коли заходили в Соледар і Бахмут… ось це була сцена. Нам дали команду – зачистити і знищити усіх,
– розповів вагнерівець.
На запитання, хто давав накази, він уточнив, що Пригожин дав чіткий наказ "знищити усіх, не дати вийти нікому".
Пригожин особисто наказував вбивати цивільних: повне інтерв'ю "вагнерівців"