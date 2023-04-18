Вагнерівець отримав команду "знищити всіх". У підсумку він вбив 300 – 400 осіб, які перебували в одному з підвалів у Бахмуті.
Важливо Вагнерівці розстріляли щонайменше 10 беззбройних підлітків у Бахмуті через тату
Вагнерівець розповів про знищення підвалу з 40 дітьми
За словами окупанта, 18 березня 2023 року у Бахмуті йому дали наказ на знищення всіх мирних мешканців.
Коли я зайшов до підвалу, там були діти. І мені була команда не випускати жодного. Я виконав команду. Я зі своїм гуртом поклав усіх. Ми всіх лишили там. Ми нікого не випустили. Там було близько 40 дітей. Загалом було 300 – 400 осіб. Я дав команду на знищення всіх,
– зізнався вагнерівець.
Він розповів, що це був великий будинок – 9 поверхів. Цілий підвал був забитий та замінований.
"Я вирішив обнулити всіх!... Діти постраждали. Шкода дітей. Багато дітей загинуло. Було таке, так. Не приховуємо. Це на моїх руках кров", – цинічно сказав Улдаров.
Жорстокі злочини ПВК "Вагнера" та Пригожина
- Вагнерівці розповіли, що розстріляли щонайменше 10 беззбройних підлітків у Бахмуті через тату.
- Також один із найманців зізнався в тому, як розстріляв 5-річну дівчинку.
- Ексзасуджений Олексій Савічев розповів, що тих вагнерівців, які відмовлялися виконувати наказ, катували свої ж люди. Найманців зв’язували навпіл та віддавали ФСБшникам, після цього їх ніхто не бачив.
- У лютого 2023 році вагнерівцям дали наказ у Бахмуті розстріляти мирних мешканців, яким від 15 та більше років. Розстрілювати наказували одразу і без слів. Тоді терористи вбили близько 20 підлітків, яким було лише по 15 – 17 років.