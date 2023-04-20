Чому важливо підтримувати книговидання

Авжеж, це неправильне твердження. Ми маємо розуміти, що війна триває на лише на лінії фронту, і боронити Україну й українське не менш важливо в тилу.

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Попри обставини, видавнича галузь продовжує розвиватися, а за рік війни відкрилося чимало нових книгарень у різних куточках нашої країни. І перед самим Великоднем відкрився "Книголенд" у Рівному. Чи важко запроваджувати це зараз? Так, безперечно.

Однак видавці, власники книжкових магазинів і клієнти щиро вірять: закон про підтримку української книги, що був прийнятий ще у 2022 році, почне діяти.

Законом передбачається компенсація від держави на оренду приміщень українським книгарням та видачу спеціальних сертифікатів на придбання книг новонародженим і дітям, що досягли 14 років. Реалізація програми повинна сприяти книгорозповсюдженню та підтримці книговидання, яке зазнало чималих втрат від початку війни. Він мав набути чинності в січні 2023 року, проте через нестачу фінансування було прийнято рішення про його відтермінування до кінця воєнного стану.

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Але саме зараз, коли ми маємо боронити українську культуру й розвивати її, виховувати ерудованих дітей і розвиватися особисто, важливо підтримувати українські книгарні і забезпечувати їхню стійкість.

Маємо пам'ятати, що книговидання є складовою культурної ідентичності нації, що сприяє рівню освіченості громадян, збереженню та примноженню духовної спадщини нашого народу.

Російську культуру потрібно витіснити

Сьогодні на поличках книгарень складно знайти графоманську чи неякісну літературу, а ті новинки, що виходять зараз, швидко стають бестселерами. Це дуже хороший знак. Не менш важливо те, що, попри повномасштабне вторгнення, люди знаходять час, сили та кошти, щоб придбати та прочитати книгу.

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Це ще раз показує, наскільки нескореною є українська нація. Мистецтво, зокрема література, не залишається осторонь у той час, як на фронті здобувають перемогу. І ми маємо остаточно й назавжди витіснити ганебну російську культуру з наших мізків.

Діти повинні навчатися українською мовою, спілкуватися й читати нею, бо за ними майбутнє. За нами – сьогодення, і ми повинні зробити все можливе та неможливе для перемоги на всіх фронтах. Ми гідні того, щоб споживати якісну літературу, як українську, так і зарубіжну, але саме рідною мовою. Тож читаймо українською! Підтримаймо книжкову галузь України!