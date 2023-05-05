Командир підрозділу "Азов" Дмитро Прокопенко з позивним "Редіс" пригадав, як рік назад азовці стояли на обороні Маріуполя. У річницю створення військового формування військовослужбовець нагадав, який шлях пройшли вони за 9 років.

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"Без бою немає слави"

"Редіс" пригадав, що у цей день, 5 травня, у річницю створення підрозділу, азовці перебували в оточенні на заводі "Азовсталь". Тоді військові були без найменшої надії та розуміння, що буде далі. За словами Прокопенка, багато хто "поховав Героїв ще за життя", але вони продовжували боротися. Зараз "Азов" постав із попелу, як Фенікс, і знову став у стрій Сил Оборони України.

"Ми пройшли крізь полум'я кривавих боїв та жорстокий полон і сьогодні ми знову в строю. Сьогодні перед нами стоять нові задачі та нові виклики, з якими ми обов'язково впораємося. Важливо пам'ятати хто ми та що за нами стоїть, що нас надихає перед боєм, що нами керує та надає мотивацію на подальшу боротьбу", – наголосив командир "Азову".

Окрім того, "Редіс" окреслив головну мету "Азову", яка сформувалася ще 9 років тому – очистити Україну від ворога на фронті та в тилу, звільнити всіх наших полонених та поховати з почестями всіх полеглих побратимів, як заведено в "АЗОВІ".

Щодня, щомісяця, щороку ми дотримувались сталевого правила: для кожного бійця, який вступив до лав нашого підрозділу, найважливішим є підготовка та саморозвиток. Наше гасло "Без бою немає слави" говорить про те, що вся суть "Азову" полягає в умінні систематично та ретельно готуватися до виконання бойових задач,

– наголосив Прокопенко.

У своєму дописі командир підрозділу згадав побратимів, які досі перебувають у російському полоні. Він підкреслив, що хоче повести товаришів у бій та висловив надію, що у майбутньому це станеться. Окрім того, він підкреслив, що війна для нього закінчиться лише тоді, коли всі його військовослужбовці повернуться додому, а Україна вийде на кордони 1991 року.

"Всі "Азовці", які зараз читають ці рядки, — я вітаю вас з дев'ятиріччям з дня заснування підрозділу! Пам'ятайте, ви — символ боротьби та приклад незламності для інших! Я завжди з вами! За нами перемога!" – завершив свій допис Герой.

Полонені азовці досі у неволі

Колишній командир полку "Азов" Максим Жорін у день створення полку, 5 травня, також записав звернення. Він наголосив на тому, що багато азовців досі лишаються у російському полоні. Жорін підкреслив, що росіяни з особливою жорстокістю ставляться до "Азову".

Колишній командир полку підсумував, що оборона Маріуполя стала прикладом надзвичайної мужності та незламності саме завдяки азовцям та іншим захисникам міста.

"Українські воїни не повинні сидіти в ув'язненні, вони мають повернутись додому!" – підкреслив військовий.