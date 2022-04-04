Сотни тысяч жителей Мариуполя оказались в блокаде. Без воды, еды, тепла и связи. Оккупанты отрезали их от мира. Первые недели окружившие город захватчики не выпускали людей из него и не впускали туда гуманитарные конвои.

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С Анной я учусь на одном курсе в университете. Как сегодня помню сообщение о том, что она более 2 недель не выходит на связь. Тогда я узнал, что она живет в Мариуполе. Но, к счастью, ей удалось вырваться из адской блокады. В рамках проекта " Интервью24 " Анна Будянская рассказала 24 каналу, что ей пришлось пережить в родном городе, который оккупанты превратили в руины.

Из Мариуполя выходили пешком

Когда началась война, многие выехали из своих городов. К примеру, в Мариупольском городском совете сказали, что к моменту блокады город покинули около 140 тысяч человек. Почему ты с семьей решила остаться?

Я живу в восточном районе, на левом берегу Мариуполя. У нас есть микрорайон Восточный – он крайний. И у нас все началось, кажется, еще 19 февраля. Еще тогда были слышны взрывы. Однако 24 февраля они стали сильнее.

Мы не уехали из города просто потому, что у нас нет машины. Но когда ситуация обострилась, мы решили идти пешком. Это было 18 марта.

То есть вы пешком выходили из Мариуполя?

Да, пешком из Мариуполя в поселок Мелекино. Расстояние между ними около 25 км.

У нас были разряженные телефоны. Потому сколько мы шли – не знаю. Может, часов 5. Мне чувствовалось так.

Бомбили все, что можно: больницы, садики, драмтеатр…

Вам пришлось все это время, с 19 февраля по 18 марта, сидеть в подвалах?

Нет нет. 19 февраля были сильные взрывы. Тогда мы выходили в перегородку подъезда. У нас она из бетона, поэтому можно спрятаться. Если бы туда что-то упало, может быть, можно было бы выйти, даже если бы были завалы. А уже 26 февраля наши знакомые увезли нас в центр города.

Там (российские оккупанты – 24 канал) начали все разрушать – все здания, которые были возле нашего дома. Все горело. Снаряды падали в дворы, рынки. Больницы, садики – бомбили все, что можно было. Ну и драмтеатр разбомбили очень… Вы наверняка видели эти фото. А мы как раз неподалеку от него жили.

Когда оккупанты попали в драмтеатр, мой дом был как желе – ходил волной вместе с полом.



Разбомблённый драмтеатр в Мариуполе / Фото из фейсбука Павла Кириленко

Чтобы была вода – топили снег, а еду готовили на огне

Были ли у вас запасы воды, еды? Вы ведь фактически три недели были в блокаде.

Нет, мы не запаслись продуктами. Некоторые скупались в магазинах, а мы не такие запасливые. У нас, кажется, остался мешок картофеля, немного крупы какой-то, немного сала, и конфеты – больше ничего не было. Ели мы один раз в день, и то не очень такую ​​сытную пищу. Готовили на огне, потому что газа не было очень долго. И до сих пор в Мариуполе нет газа. Воды не было, света, сети – ничего. Мы были отрезаны от всего.

Привозил ли вам кто-нибудь воду?

Воду нам привозили добровольцы. Они возили ее до последнего. Водитель подвозил воду, сам прятался в укрытие, а люди, которым было не страшно, подходили и набирали себе. А еще мы снег топили или сливали воду с крыши, когда на ней таял снег или собирался дождь.

Из города бежали под обстрелами

Могла бы ты какой-нибудь один конкретный день назвать самым страшным?

Последний. Как раз после этого мы решили уйти из города. Ушли, потому что ждать уже было нельзя. 17 марта мы стояли в подъезде на первом этаже. Взрывы были настолько сильные, что даже железная дверь в подъезде открывалась от этого.



Как выглядит Мариуполь после обстрелов оккупантами / Фото Нацполиции

Мы всю ночь провели в полуподвальном помещении – это магазинчик, который был у нас в доме. Ночью мы все сидели на стульях, пытались спать как-то. Потом, около 4 утра, кажется, начали очень сильно бомбить неподалеку. У нас выбило окна.

На улице, кажется, было около -10 градусов. Было очень холодно, окон не было, раздавались очень сильные взрывы. Снаряд попал в какую-то квартиру в доме напротив – она начала гореть.

Дом напротив горит, у нас выбиты окна, дым идет в окна, холод -10... И после этой ночи мы уже решили идти вместе со своими соседями по подъезду пешком.

Это вы практически просто решили рискнуть?

Шли под обстрелами и под минометами. Ну а что оставалось делать? Оставаться там было просто невозможно. Некоторые бабушки там остались, потому что почти все ушли.

Оккупанты разрушили все, что можно было

Сколько людей вышли пешком из города вместе с вами?

Из одного подъезда человек 8 где-то с нами вышло. Мы шли по центру города… Я очень сильно удивлялась. Я не думала, что оккупанты все там разрушили. А они разрушили все, что можно было.

Только водонапорная башня стояла. Не знаю, что с ней сейчас, тогда только она уцелела: может, там оккупанты сидели – не знаю. Еще у нас рядом собор был, его не разбомбили – там российские оккупанты сидят. Потому он и цел. Может, поэтому и водонапорная башня тоже цела.



Последствия обстрелов в Мариуполе / Фото "АЗОВ – Мариуполь"

Весь центр просто погромлен. Все черное, дымит, горит, летают самолеты, сбрасывают мины...

Когда мы были в Мариуполе, то выходили на улицу готовить еду. Было сложно, потому что самолеты летали каждые 10 минут, а может и 5. Нам нужно было оставлять еду на огне и бежать в подъезды. Потом возвращались. И так снова. И так каждый день. Самолет сбрасывал где-то от 2 до 6 мин.

У вас больше 2 недель не было связи, не было доступа к любым новостям. После тех обстрелов, о которых ты упомянула, вы просто решили уйти из города, не зная, что происходит за его пределами?

Ну, выходит, что да. Мы видели, как туда едут машины, и им удавалось проехать. Поэтому мы решили – почему бы не уйти? Ведь оставаться было гораздо опаснее, чем идти. Еще и центр – его бомбили больше всего. Там оставаться было нельзя.

Погибших в драмтеатре может быть гораздо больше

Сейчас данные о погибших в городе очень сильно разнятся. Каждый говорит разные цифры. И это очевидно, ведь в городе катастрофическая ситуация. Людей приходится хоронить в братских могилах. Что ты знаешь об этом?

Я когда шла, то уже не видела много трупов, но наши попутчики видели. Они говорили, что видели мертвых людей, которые лежали на улицах.

Я слышала, что когда кто-то умирал, его хоронили в своем же дворе. Похоронная служба не успевала забирать всех. Еще слышала, что наш мариупольский морг просто переполнен. Там во дворе оставляют тела погибших, потому что некуда их складывать. На кладбище сейчас тяжело похоронить кого-то.

Многие еще под завалами. Те, кто жили очень близко к драмтеатру, говорили, что наши азовцы вытащили оттуда всех, кого могли. Возможно, там были еще выжившие, но они умерли привалеными. Их просто не смогли достать. Ну и дети там тоже были , много… Я слышала, что спаслись 133 человека.

Погибших может быть гораздо больше?

Погибли не менее 300 человек, но реально эта цифра больше. Это по официальным данным 300 – это те тела, которые удалось вытащить из-под завалов.



Разрушенный драмтеатр в Мариуполе / Фото Maxar

В подвале сидели 50 людей и сверху на сиденьях в драмтеатре около 1 500. Мы также первую ночь были в подвале драмтеатра, но это было задолго до того, как его разбомбили. Просто нас позвали, сказали, что там толстые стены по 80 сантиметров и можно спрятаться. Но я понимала, что это вопрос времени, когда его разбомбят, потому что это инфраструктура в самом центре. Тем более, возле него были метки на люках нарисованы, их засыпали.

Друга депортировали в Россию

Есть сведения, что около 30 тысяч мариупольцев вывезли в Россию. Будучи в Мариуполе, ты слышала, что увозят людей в Россию?

У меня так друга вывезли в Россию. У моей мамы вывезли коллег с работы.

Позже мой друг сказал, что это Красный Крест вывез его в Донецк.

Кстати, о Красном Кресте. Я не сразу узнала, мне об этом сказали позже, но у нас в городе можно было заряжать телефоны – ниже драмтеатра стоял Красный Крест, и там разрешали подзарядиться. Был генератор. А потом их тоже разбомбили. Я телефон так и не зарядила.



Обстрелянное здание Красного Креста / Фото полка "Азов"

Эвакуировались несколько дней, через 18 блокпостов

Как вы добирались дальше из Мариуполя?

Мы пошли в Мелекино. Нам оставалось полчаса идти, может быть, меньше, но нас подвезли люди, которые ехали на авто.

Потом мы искали место, где можно остаться на ночь. Нам сказали идти в школу, где стояли кровати. В той школе были раненые, люди с инвалидностью, старики и дети, поэтому мест уже не было.

В школе была учительница, которая сказала, что хочет нас приютить на ночь. Мы пошли с ней, познакомились. Кстати, мы сейчас очень хорошие знакомые. У нее нам понравилось, но нужно было идти дальше.

Мы искали вариант, как добраться до Бердянска. А с этим были проблемы. И в Мелекино, и в других селах с бензином очень сильные проблемы. Но моя мама пошла на поиски бензина и нашкребла его у мужчины, который продавал литр за 100 гривен. Мама этот бензин купила и принесла. Нашелся водитель, который сказал, что за бензин может нас довезти хоть до Днепра. Но мне кажется, что это была не его машина – я не знаю, как можно было не знать свою машину – он начал заливать бензин и полностью его разлил. Поэтому в Мангуш, следующий поселок, пришлось идти пешком – еще где-то 12 километров.

Когда мы дошли до Мангуша, там нас на ночь приютила начальница мамы, живущая в поселке. На следующий день мы пытались поймать какое-нибудь попутное авто, но никто не останавливался. Но через день мы наткнулись на микроавтобус. Людей в нем было много, но и мы смогли уместиться. Он довез нас в Бердянск за 700 гривен с человека.

Это высокие цены.

Мне кажется, это еще недорого, потому что были цены и повыше. Нас довезли в Бердянск, где мы остались в Центре развития детей. Мы пробыли там два дня, хотя и планировали остаться только на день. Однако нам не получилось уехать, потому что эвакуационные автобусы, которые везли в Запорожье, немного задержались и приехали вечером. А это уже был комендантский час. Поэтому мы уехали на следующий день.

Было 22 эвакуационных автобуса. Мы проезжали 18 блокпостов. Как говорит моя мама: "5 минут едешь и 30 минут стоишь на блокпосте". Только последние 3 блокпоста были украинские – до этого все были рашисты. У нас проверяли только мужчин. Однако наши знакомые, которые ехали в последних автобусах, рассказывали, что у них даже женщин проверяли.

Потом мы проезжали дорогу через Васильково. Там расставлены мины, поэтому автобусы объезжали очень осторожно. Свет в автобусах был выключен и мы понемногу ехали.

Так мы приехали в Запорожье, а уже оттуда знакомые забрали нас в Каменское.

" Интервью 24 " – проект о важнейших темах на сайте 24 канала. Разговоры, которые меняют страну к лучшему.

Автор проекта – заместитель главного редактора сайта Анастасия Зазуляк .

Как можно помочь Мариуполю

Сейчас о Мариуполе очень много говорят в мире. Что бы ты сказала, если бы имела возможность обратиться к миру как человек, который это все пережил и видел своими глазами?

Я просила бы, чтобы все силы бросили на Мариуполь. Его бомбят сейчас, кажется, гораздо сильнее, чем все города. Нашим ребятам (военным – 24 канал) трудно справляться, поэтому им нужно больше помощи – больше людей, больше оружия.

Еще нам нужны ПВО, истребители, ведь без этого невозможно – авиация очень страдает.

Очень хотелось бы, чтобы какая-нибудь страна помогла вывезти людей, потому что я знаю, что российские оккупанты не соглашаются, чтобы всех вывезли. И гуманитарку нашу не пускают. К примеру, из Днепра люди собрали 8 больших машин гуманитарки, и они стояли еще возле Мариуполя, когда мы шли. Оккупанты просто не пускают гуманитарку в то время, когда люди в городе сидят без еды. Они берут тем, что нет ни газа, ни света, ни воды, ни сети – просто истребляют оставшихся мариупольцев.

Хочется увидеть квартиру целой. Когда закончится война

Что ты сделаешь в первую очередь, когда наконец-то закончится война?

Я хочу вернуться в Мариуполь, увидеть свою квартиру целой и забрать хоть какие-то вещи. В городе жить уже невозможно, даже если квартира цела. Там все разрушено. Надо ждать, пока все отстроят.

Хочу забрать вещи и жить где-нибудь в спокойном месте, возможно, во Львове. Найти работу, учиться дальше, остаться в безопасности. Пока не знаю...

Просто забрать вещи хотя бы. Когда станет тихо. Когда закончится война.