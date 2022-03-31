К счастью, героине видео удалось выбраться из Мариуполя, который оккупанты буквально пытаются стереть с лица земли. Но вряд ли она скоро сможет забыть ужасы войны...

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Поэтому опытом пережитого молодая жительница Мариуполя решила поделиться в видео. В 7-минутный ролик она вместила главные события, которые произошли с ней и ее родными за 2 недели войны – со 2 по 16 марта 2022 года.

Зафиксированные показания являются еще одним доказательством военных преступлений против мирных украинцев.

Воду приходилось добывать из снега, еду – готовить на костре

На кадрах видно, как мариупольцы вынуждены буквально выживать. Поскольку ни света, ни газа, ни воды в городе нет, готовить еду и греться приходилось с помощью подручных средств. И пока девочка собирала и топила снег, ее родители разжигали костер и готовили с соседями во дворе.

В своей квартире семья обустроила для жизни коридор, но в один из вечеров в их многоэтажку "прилетел" российский снаряд. Мариупольцам пришлось перебраться в другой дом. Но российские снаряды догнали их и там.

12 марта оккупанты попали в многоэтажку, где жила семья. Все окна в здании выпали, 2 человека получили ранения.

По словам девочки, во время обстрела большинство жителей находилось в доме. Спастись от осколков юной героине и ее маме помогло толстое одеяло.

Можно снимать фильм ужасов. Всюду кровь…

– говорит девочка, осматривая последствия обстрела.

Во второй раз оставшись без убежища, семья перебралась к друзьям. Те делились своей едой и крышей над головой.

Девочка показала 2 недели ада в Мариуполе: смотрите видео

К счастью, героине видео удалось выбраться из ада в Мариуполе. Она вместе с семьей эвакуировалась в Запорожье, а затем в более безопасное место.

Но в таких, даже гораздо хуже условиях до сих пор живут тысячи мариупольцев. Они нуждаются в немедленном спасении. Уже 31 марта состоится очередная эвакуация мирных жителей – в город отправят 45 автобусов.

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