Об этом во время брифинга сообщила вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук, информирует 24 канал. Транзит должен состояться через город Бердянск.
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В Мариуполь отправятся 45 автобусов
28 автобусов должны сейчас получить разрешение на проезд через российский блокпост в городе Васильевка. Также 17 автобусов уже выехали из города Запорожье. Будем делать все возможное, чтобы автобусы сегодня заехали в Мариуполь и забрали людей, которые еще не смогли выбраться из города,
– рассказала Верещук.
Также на 31 марта согласовали еще 2 гуманитарных коридора:
- для доставки гуманитарной помощи и эвакуации людей из города Мелитополь,
- для проезда колонны людей на собственном транспорте из города Энергодар в Запорожье.
На обратном пути в Запорожье к колоннам из Мариуполя и Мелитополя смогут присоединиться люди на собственных машинах.
Смотрите брифинг Ирины Верещук 31 марта: