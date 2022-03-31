Об этом во время брифинга сообщила вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук, информирует 24 канал. Транзит должен состояться через город Бердянск.

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В Мариуполь отправятся 45 автобусов

28 автобусов должны сейчас получить разрешение на проезд через российский блокпост в городе Васильевка. Также 17 автобусов уже выехали из города Запорожье. Будем делать все возможное, чтобы автобусы сегодня заехали в Мариуполь и забрали людей, которые еще не смогли выбраться из города,

– рассказала Верещук.

Также на 31 марта согласовали еще 2 гуманитарных коридора:

для доставки гуманитарной помощи и эвакуации людей из города Мелитополь ,

, для проезда колонны людей на собственном транспорте из города Энергодар в Запорожье.

На обратном пути в Запорожье к колоннам из Мариуполя и Мелитополя смогут присоединиться люди на собственных машинах.

Смотрите брифинг Ирины Верещук 31 марта: