Про це під час брифінгу повідомила віцепрем'єрка – міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук, інформує 24 канал. Транзит має відбутись через місто Бердянськ.
Актуально На блок-постах Маріуполя зрадники допитують українців, беруть у полон і грабують гуманітарку
До Маріуполя вирушать 45 автобусів
28 автобусів мають зараз отримати дозвіл на проїзд через російський блокпост у місті Василівка. Також 17 автобусів вже виїхали з міста Запоріжжя. Будемо робити все можливе, щоб автобуси сьогодні заїхали в Маріуполь і забрали людей, які ще не змогли вибратись з міста,
– розповіла Верещук.
Також на 31 березня погодили ще 2 гуманітарні коридори:
- доставки гуманітарної допомоги і евакуації людей з міста Мелітополь,
- для проїзду колони людей на власному транспорті з міста Енергодар до Запоріжжя.
На зворотному шляху в Запоріжжя до колон з Маріуполя і Мелітополя зможуть приєднатися люди на власних автівках.
Дивіться брифінг Ірини Верещук 31 березня: