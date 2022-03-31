На щастя, героїні відео вдалося вибратися із Маріуполя, який окупанти буквально намагаються стерти із лиця землі. Та навряд чи вона скоро зможе забути страхіття війни...

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Тому досвідом пережитого юна маріуполька вирішила поділитися у відео. У 7-хвилинний ролик вона вмістила головні події, які сталися із нею та її рідними за 2 тижні війни – з 2 по 16 березня 2022 року.

Зафіксовані свідчення є ще одним доказом воєнних злочинів Росії проти мирних українців.

Воду доводилося добувати зі снігу, їжу – готувати на багатті

На кадрах видно, як маріупольці змушені буквально виживати. Оскільки ані світла, ані газу, ані води в місті немає, готувати їжу та грітися доводилося за допомогою підручних засобів. І поки дівчинка збирала й топила сніг, її батьки розпалювали багаття та готували із сусідами у дворі.

У своїй квартирі сім'я облаштувала для життя коридор, але в один із вечорів у їхню багатоповерхівку "прилетів" російський снаряд. Маріупольцям довелося перебратися в інший будинок. Але російські снаряди наздогнали їх і там.

12 березня окупанти влучили в багатоповерхівку, де жила родина. Усі вікна в будівлі випали, 2 людей отримали поранення.

За словами дівчинки, під час обстрілу більшість мешканців перебували в будинку. Урятуватися від осколків юній героїні та її мамі допомогла товста ковдра.

Можна знімати фільм жахів. Усюди кров…

– каже дівчинка, оглядаючи наслідки обстрілу.

Удруге залишившись без прихистку, сім'я перебралася до друзів. Ті ділилися своєю їжею та дахом над головою.

Дівчинка показала 2 тижні пекла в Маріуполі: дивіться відео

На щастя, героїні відео вдалося вибратися із пекла в Маріуполі. Вона разом із родиною евакуювалася до Запоріжжя, а потім у ще безпечніше місце.

Але в таких, навіть значно гірших умовах і досі живуть тисячі маріупольців. Вони потребують негайного порятунку. Уже 31 березня відбудеться чергова евакуація мирних мешканців – у місто відправлять 45 автобусів.

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