Журналіст запитав їх, чи не хотіли бійці після виходу з полону відмовитись від служби, відчуваючи, що вони достатньо зробили для своєї країни.

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Ні, ніколи,

– сказав полковник Денис Прокопенко.

Командир 12 бригади спеціального призначення "Азов", полковник Денис Прокопенко розповів, що насправді його найчорніша година настала 20 травня 2022 року, коли він неохоче вийшов у полон до росіян (адже командири виходили останніми.

"Я очікував, що помру на металургійному комбінаті "Азовсталь", але виконав наказ і це було правильне рішення, щоб врятувати життя моїх людей і дати можливість нашим важкопораненим отримати медичну допомогу. Але я почувався погано: я вже не був господарем свого життя. Це був гіркий досвід", – розповів "Редіс".

Начальник штабу бригади Національної гвардії України "Азов" Богдан "Тавр" Кротевич погодився з Прокопенком.

Моя батьківщина була окупована у 2014 році, тому я добровільно пішов воювати, щоб повернути її назад. Мій обов'язок перед країною немає терміну дії або обмежень по часу. Поки я буду потрібен своїй країні, я буду там,

– сказав "Тавр".

Адже він родом з тимчасово окупованого Криму.

Кротевич та Прокопенко далі на війні. "Тавр" каже: "Ми розраховували померти в Маріуполі з рушницями в руках, і, можливо, у нас ще буде можливість померти зі зброєю в руках".

Що розповіло видання про боротьбу "Азову"

Іноземне ЗМІ зауважує, що їхньому журналісту вдалось зустрітись з командирами у таємному місці поблизу лінії фронту на Донбасі, буквально через декілька годин після того, як бійці "Азову" відбили рішучий напад ворога.

Журналіст написав, що наразі відомо, що "Азов" відповідає за оборону ключової ділянки лінії фронту, довжиною понад 6 миль поблизу міста Лиман, яка включає Серебрянський ліс.

Це сосновий ліс на піщаному ґрунті, що ускладнює будівництво траншей для обох сторін. Крім того, високі дерева заважають дронам,

– зауважив кореспондент.

Він пояснює, що за останні 10 місяців бригада стала найбільш смертоносною бойовою силою у світі в цих лісових умовах. Адже, зіткнувшись з нестачею зброї та боєприпасів, вони адаптувалися, включаючи організацію масового виробництва FPV-дронів та дронів-камікадзе в Україні, а не покладаючись на імпортовану чи подаровану закордонну зброю.

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Говорячи про перемовини, Прокопенко заявив, що ми не повинні витрачати час на розмови про мир за умови відмови від територій. Адже це дасть Росії час підготуватись до наступного наступу через рік – два: "Росіяни не будуть задоволені, поки не захоплять всю Україну".

"Зараз йде війна виснаження. Росія теж виснажена, але намагається це приховати. Я твердо вірю, що якщо ми залишимося сильними, то Росія зламається першою. Я твердо вірю, що якщо ми залишимося сильними, Росія зламається першою", – запевнив Кротевич.

Зверніть увагу! Восени 2022 року 5 командирів – Дениса "Редіса" Прокопенка, Святослава "Калину" Паламаря, Сергія "Волину" Волинського, Олега Хоминського та Дениса Шлегу вивезли до Туреччини. Вони мали там перебувати до кінця війни, проте Україна зуміла повернути їх додому в липні 2023 року.