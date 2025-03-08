Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Головне управління ДСНС в Одеській області. Пошкоджена критична інфраструктура, але постраждалих немає, рятувальники ліквідовують наслідки.

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Росія атакувала Одесу дронами

Вночі 7 березня Одеса знову стала мішенню для російської агресії. Місто зазнало масованої атаки ударними БпЛА, внаслідок чого спалахнули пожежі в ангарі зі сільськогосподарською технікою, будівлі СТО, автомагазині та чотириповерховій промисловій будівлі. Також були пошкоджені сонячні панелі, складені на відкритій території.

Від удару постраждала критична інфраструктура, зокрема об’єкти промисловості та сфери обслуговування. Пожежі ліквідовували рятувальники ДСНС, підрозділи Національної гвардії та Одеської міської ради. За попередньою інформацією, загиблих та постраждалих немає.

Росіяни завдали ударів по Одесі / Фото ДСНС Одещини

Мер Одеси Геннадій Труханов додав, що цілями ворога залишаються енергетична та цивільна інфраструктура. Наразі з’ясовуються масштаби руйнувань та пошкоджень житлових будинків.

На місці працюють оперативні служби, а КП "Міські дороги" вже розпочали прибирання проїжджої частини, аби забезпечити рух громадського транспорту вранці.

В разі необхідності буде розгорнуто оперативний штаб для подання документів на грошову компенсацію та допомогу з міського бюджету.