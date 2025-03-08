Об этом рассказывает 24 Канал з ссылкой на Главное управление ГСЧС в Одесской области. Повреждена критическая инфраструктура, но пострадавших нет, спасатели ликвидируют последствия.

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Россия атаковала Одессу дронами

Ночью 7 марта Одесса снова стала мишенью для российской агрессии. Город подвергся массированной атаке ударными БпЛА, в результате чего вспыхнули пожары в ангаре с сельскохозяйственной техникой, здания СТО, автомагазине и четырехэтажном промышленном здании. Также были повреждены солнечные панели, сложенные на открытой территории.

От удара пострадала критическая инфраструктура, в частности объекты промышленности и сферы обслуживания. Пожары ликвидировали спасатели ГСЧС, подразделения Национальной гвардии и Одесского городского совета. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

Россияне нанесли удары по Одессе / Фото ГСЧС Одесской области

Мэр Одессы Геннадий Труханов добавил, что целями врага остаются энергетическая и гражданская инфраструктура. Сейчас выясняются масштабы разрушений и повреждений жилых домов.

На месте работают оперативные службы, а КП "Городские дороги" уже начали уборку проезжей части, чтобы обеспечить движение общественного транспорта утром.

В случае необходимости будет развернут оперативный штаб для подачи документов на денежную компенсацию и помощь из городского бюджета.