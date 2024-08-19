Журналісти The Economist назвали Курську операцію авантюрою генерала Сирського. На їхню думку, вона "дала українцям надію після року незмінно похмурих новин" і відновила авторитет Головкома. "Довгостроковий успіх чи невдача операції залежатиме від того, якою буде відповідь Росії", мовиться в матеріалі.

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Чому "Гендальф" розкритикував статтю The Economist

Вчора вийшла стаття The Economist, яка, як їм здається, розкриває задум Курської операції. Два тижні без цієї статті було дуже добре, тому що зараз вони активізували це поле домислів і здогадок, які можна продукувати дуже сильно через ту уривчасту інформацію, яку ми отримуємо як від наших джерел, так і від джерел противника. Але здебільшого, якщо є мета відтягнути якісь сили з основних напрямків удару тут, то вже частково можна спостерігати, що противник хоча б заворушився,

– пояснив азовець в ефірі телемарафону.

Також Самойленко зауважив: для ворога ідеологічно важлива територія "старої Росії" чи стара територія Росії. Вони мають багато нелогічних, ірраціональних категорій і живуть в них. Наприклад, "боротьба за велич" або "боротьба за престиж" – важлива частина психології росіян.

В статті The Economist ішлося про те, що Москва більш агресивно реагує на наступ. Вона відправила на підсилення уже краще підготовлені підрозділи, а на Донбасі нібито зменшився тиск на ЗСУ (за винятком Покровського напрямку). Та "Гендальф" заперечив це.

"На фронті це ще ніяк не відобразилось: противник продовжує активні спроби наступальних дій. Щільність та активність обстрілів і штурмових дій залишилася на тому самому рівні, а подекуди навіть зросла", – розповів він.