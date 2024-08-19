Зеленський та Сирський обговорили заходи контролю ситуації на фронті. Президент також подякував за "кожен результат у знищенні окупанта".

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Що доповів Сирський про ситуацію на фронті

Головнокомандувач Сирський розповів, що наразі тривають важкі бої на Покровському напрямку. ЗСУ продовжують стояти на захисті Торецька.

Працюємо над забезпеченням зброєю та необхідними сильними рішеннями партнерів наших дій на фронті,

– додав Зеленський за результатами розмови із головкомом.

Також Сирський повідомив про нові деталі операції в Курській області. За його словами, українська армія "досягає нових результатів".

"На ранок є і чергове поповнення обмінного фонду для нашої держави", – повідомив глава держави.

Також Зеленський та Сирський обговорили деякі аспекти української ракетної програми. Президент подякував всім, хто працює над розробкою та виробництвом ракет.