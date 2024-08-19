Джерела 24 Каналу показали фото майже вцілілого кварталу у Сєвєродонецьку. Вони вичерпно показують рівень байдужості ворога.

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Обстановка у Сєвєродонецьку

У червні 2022 року українські сили отримали наказ вийти з Сєвєродонецька через загрозу оточення та знищення логістичних шляхів. Загалом оборона міста тривала 120 днів. Водночас за понад два роки російської окупації місто перетворилося у пустку.

Навіть один з небагатьох кварталів, що вціліли після боїв, виглядає занедбаним. Навколо видно лише кілька машин, а пустельний вигляд намагаються врятувати кілька поодиноких дерев. З величезного живого міста ворог зробив безлюддя.

Що зараз відбувається у Сєвєродонецьку / фото 24 Каналу

До повномасштабного вторгнення у Сєвєродонецьку проживало близько 160 тисяч українців. З них значну кількість складали переселенці, яким довелося тікати з рідних міст та сел після атаки Росії у 2014 році. Зараз їм довелося вже друге шукати собі новий дім.