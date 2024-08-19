Про те, як змінилася ситуація на фронті за тиждень з 12 по 18 серпня, читайте в матеріалі 24 Каналу. Свій огляд проводимо за даними карти DeepStateMAP.

Цікаво Нищать ворога та викривають засідки: воїни ССО показали кадри боїв у Курській області

Україна проводить операцію в Курській області

Тижнем раніше інформаційний простір був насичений новинами щодо боїв у Курській області, проте українська сторона не надавала жодних коментарів. У понеділок, 12 серпня, президент Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що Україна проводить операцію в Курській області, основною метою якої є захист прикордоння Сумщини, яке протягом останніх місяців потерпало від російських артобстрілів. Того ж дня глава держави заявив про те, що під контролем України вже близько 1 000 квадратних кілометрів території.

Символічно, що підтвердження проведення операції, яка тривала вже кілька днів, відбулося на 24-ті роковини аварії підводного атомного човна "Курськ" – події, з якої почалася президентська каденція Владіміра Путіна.

14 серпня Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив про взяття під повний контроль прикордонного міста Суджа. Росіяни заперечували цей факт, однак після того, як туди приїхали українські журналісти, приховувати реальність стало неможливо.

Окрім Суджі впродовж минулого тижня під контролем Сил оборони опинилися такі населені пункти як Любимівка, Заолешенка, Замостя, Махнівка, Плехове, Лебедівка та низка інших. Станом на зараз мова йде про контроль над понад сотню населених пунктів області. На цих територіях Україна створила військову комендатуру.

Варто зазначити, що аналітики DeepStateMAP оновлюють інформацію щодо Курської області із затримкою, тому на карті позначені 532 квадратні кілометри звільнених територій, а ще понад 600 – у сірій зоні.



Ситуація на Курському напрямку / Карта DeepStateMAP

Крім того, Сили оборони знищили мости через річку Сейм, через що росіяни заявили про відведення військ на лівий берег річки. Отже, село Отруба та загалом 11 квадратних кілометрів прикордоння опинилися під контролем Сил оборони, а частина села Тьоткіне зараз у сірій зоні. Варто зазначити, що це саме те село, яке має спільну вулицю з українською Рижівкою і раніше російські диверсанти намагалися захопити його.



Правий берег річки Сейм / Карта DeepStateMAP

Ситуація на Харківщині

Російські ЗМІ повідомляли про нібито прорив ЗСУ також у Бєлгородську область, проте станом на 19 серпня підтверджень цієї інформації немає. Натомість росіяни спробували посилено атакувати в районах Липців та Вовчанська, однак усі штурми відбили наші воїни. Тому змін в районі Бєлгородщини на прикордоння Харківщини на карті бойових дій не зафіксовано.

Складнішою є ситуація на Куп'янському напрямку, де російські війська тиснуть у трьох районах – Синьківки, Степової Новоселівки та Піщаного. І якщо в перших двох наші воїни відбили усі ворожі атаки, то в третьому ворог має успіх. Окупанти тиснуть на села Колісниківка та Глушківка. Метою окупантів є вихід до річки Оскіл та розширення наступу на інші населені пункти лівобережжя.

Крім того, минулого тижня нашим воїнам вдалося відкинути окупантів поблизу Стельмахівки.



Куп'янський напрямок / Карта DeepStateMAP

Ворог кидає усі сили на Торецьк

Попри те, що прорив ЗСУ в Курській області змусив росіян знімати окремі підрозділи з напрямків на території України і перекидати на захист власної території, все ж окупанти не полишили планів на окупацію Торецька, про що свідчать сотні штурмів протягом минулого тижня. Північне, Залізне, Неліпівка та Нью-Йорк минулого тижня були основними центрами бойових зіткнень.

У всіх згаданих вище населених пунктах росіяни мають просування, а з напрямку Північного окупанти впритул підійшли під Торецьк. Крім того, напрямки ворожих атак вказують на те, що росіяни здійснюють спробу оточення наших воїнів в районі Неліпівки.



Торецький напрямок / Карта DeepStateMAP

Ворог прагне дійти до Покровська

І найскладнішою ситуація залишається на Покровському напрямку. Відстань між передовими позиціями та самим містом скоротилася до 12 кілометрів. Окупанти тиснуть по всій лінії зіткнення від Воздвиженки до Карлівки. Поточними цілями росіян є Комишівка, Новогродівка та Гродівка. Крім того, напрямок атак окупантів вказує, що наступною їхньою ціллю є місто Селидове.

Через посилення атак та обстрілів триває евакуація Покровської громади, зокрема з Мирнограда, Новоекономічного і, власне, Покровська.

Минулого тижня окупанти захопили Желанне, Миколаївку та Орлівку. Незрозумілою залишається ситуація в Яснобродівці та на всьому лівобережжі річки Вовчої – тому вся територія у сірій зоні.

Ситуація на Покровському напрямку / Карта DeepStateMAP

Бої за Красногорівку та просування росіян під Вугледаром

Росіяни також не полишають спроб захопити Красногорівку і продовжують штурмові дії в місті. Більшість Красногорівки, на жаль, під контролем росіян, проте Сили оборони уже тривалий час утримують північ міста. Минулого тижня росіяни просунулися в центральній частині та на західних околицях Красногорівки.

Ситуація в Красногорівці / Карта DeepStateMAP

Крім того, росіяни активізувалися на лінії між Красногорівкою та Вугледаром, зокрема минулого тижня вели штурмові дії в напрямках сіл Костянтинівка і Водяне та мали, на жаль, просування.





Ситуація в районі Вугледара / Карта DeepStateMAP

Армії потрібна підтримка

На всіх напрямках нашим бійцям складно – як і на тих, про які ми сьогодні згадали, так і на тих, де змін на карті минулого тижня не відбулося. Наприклад, наші воїни продовжують тримати оборону Часового Яру, Старомайорського чи Роботиного.

Крім того, операція в Курській області стала несподіванкою для всіх – весь світ побачив, що жодних червоних ліній не існує, а росіяни хоч і прагнуть захопити чужі території, а про захист власних не подбали.

Та як би складно не було, єдність і підтримка наших воїнів – єдине, що може допомогти нам у цій війні, бо, крім ЗСУ, ніхто не може гарантувати Україні мир.

Найменше, що може зробити кожен з нас – задонатити на збір. Саме для цього працює наш благодійний Фонд24 – тут ви можете знайти збори на актуальні потреби різних підрозділів та звіти за вже пророблену роботу. Переходьте за посиланням та долучайтеся.