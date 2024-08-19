У мережі воїни показали унікальні кадри боїв у Курській області. На них вони продемонстрували лише частину своєї надскладної щоденної роботи.

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Воїни ССО показали кадри боїв на Курщині

Українські захисники встановили контроль вже над десятками населених пунктів у Курській області. Сили спеціальних операцій також беруть участь у боях та нищать ворога.

Так, російські військовослужбовці намагаються укриватися в промзонах, на обладнаних позиціях і у цивільних будинках. Однак українські захисники виявляють засідки ворога та знищують сили противника.

Засідки, штурми, наведення артилерії та взяття полонених – щоденна робота операторів Сил спеціальних операцій на території противника,

– мовиться у дописі під відео.

Воїни ССО нищать ворога на Курщині: дивіться відео (Увага! Присутня нецензурна лексика, 18+)

Нині українські захисники знищують не лише особовий склад ворога, а й перерізають логістичні маршрути. Так, Сили оборони вже знищили 2 мости у Курській області. У окупантів залишився лише один логістичний маршрут через річку Сейм, однак у мережі пишуть, що й третій міст вже буцімто знищено.