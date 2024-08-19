О том, как изменилась ситуация на фронте за неделю с 12 по 18 августа, читайте в материале 24 Канала. Свой обзор проводим по данным карты DeepStateMAP.

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Украина проводит операцию в Курской области

Неделей ранее информационное пространство было насыщено новостями о боях в Курской области, однако украинская сторона не предоставляла никаких комментариев. В понедельник, 12 августа, президент Владимир Зеленский официально подтвердил, что Украина проводит операцию в Курской области, основной целью которой является защита приграничья Сумщины, которое в течение последних месяцев страдало от российских артобстрелов. В тот же день глава государства заявил о том, что под контролем Украины уже около 1 000 квадратных километров территории.

Символично, что подтверждение проведения операции, которая длилась уже несколько дней, произошло на 24-ю годовщину аварии подводной атомной лодки "Курск" – события, с которой началась президентская каденция Владимира Путина.

14 августа Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о взятии под полный контроль пограничного города Суджа. Россияне отрицали этот факт, однако после того, как туда приехали украинские журналисты, скрывать реальность стало невозможно.

Кроме Суджи в течение прошлой недели были взяты под контроль такие населенные пункты как Любимовка, Заолешенка, Замостье, Махновка, Плехово, Лебедевка и ряд других. По состоянию на сейчас речь идет о контроле над более чем сотней населенных пунктов области. На этих территориях Украина создала военную комендатуру.

Стоит отметить, что аналитики DeepStateMAP обновляют информацию по Курской области с задержкой, поэтому на карте обозначены 532 квадратных километра освобожденных территорий, а еще более 600 – в серой зоне.



Ситуация на Курском направлении / Карта DeepStateMAP

Кроме того, Силы обороны уничтожили мосты через реку Сейм, из-за чего россияне заявили об отводе войск на левый берег реки. Таким образом село Отруба и в целом 11 квадратных километров приграничья оказались под контролем Сил обороны, а часть села Теткино сейчас в серой зоне. Стоит отметить, что это именно то село, которое имеет общую улицу с украинской Рыжевкой и ранее российские диверсанты пытались захватить его.



Правый берег реки Сейм / Карта DeepStateMAP

Ситуация на Харьковщине

Российские СМИ сообщали о якобы прорыве ВСУ также в Белгородскую область, однако по состоянию на 19 августа подтверждений этой информации нет. Зато россияне попытались усиленно атаковать в районах Липцев и Волчанска, однако все штурмы отбили наши воины. Поэтому изменений в районе Белгородщины на приграничье Харьковщины на карте боевых действий не зафиксировано.

Сложнее ситуация на Купянском направлении, где российские войска давят в трех районах – Синьковки, Степной Новоселовки и Песчаного. И если в первых двух наши воины отбили все вражеские атаки, то в третьем враг имеет успех. Оккупанты давят на села Колесниковка и Глушковка. Целью оккупантов является выход к реке Оскол и расширение наступления на другие населенные пункты левобережья.

Кроме того, на прошлой неделе нашим воинам удалось отбросить оккупантов вблизи Стельмаховки.



Купянское направление / Карта DeepStateMAP

Враг бросает все силы на Торецк

Несмотря на то, что прорыв ВСУ в Курской области заставил россиян снимать отдельные подразделения с направлений на территории Украины и перебрасывать на защиту собственной территории, все же оккупанты не оставили планов на оккупацию Торецка, о чем свидетельствуют сотни штурмов в течение прошлой недели. Северное, Железное, Нелиповка и Нью-Йорк на прошлой неделе были основными центрами боевых столкновений.

Во всех упомянутых выше населенных пунктах россияне имеют продвижение, а с направления Северного оккупанты вплотную подошли под Торецк. Кроме того, направления вражеских атак указывают на то, что россияне осуществляют попытку окружения наших воинов в районе Нелиповки.



Торецкое направление / Карта DeepStateMAP

Враг стремится дойти до Покровска

И самой сложной ситуация остается на Покровском направлении. Расстояние между передовыми позициями и самим городом сократилось до 12 километров. Оккупанты давят по всей линии соприкосновения от Воздвиженки до Карловки. Текущими целями россиян является Камышевка, Новогродовка и Гродовка. Кроме того, направление атак оккупантов указывает, что следующей их целью является город Селидово.

Из-за усиления атак и обстрелов продолжается эвакуация Покровской общины, в частности из Мирнограда, Новоэкономичного и, собственно, Покровска.

На прошлой неделе оккупанты захватили Желанное, Николаевку и Орловку. Непонятной остается ситуация в Яснобродовке и на всем левобережье реки Волчьей – поэтому вся территория в серой зоне.

Ситуация на Покровском направлении / Карта DeepStateMAP

Бои за Красногоровку и продвижение россиян под Угледаром

Россияне также не оставляют попыток захватить Красногоровку и продолжают штурмовые действия в городе. Большинство Красногоровки, к сожалению, под контролем россиян, однако Силы обороны уже длительное время удерживают север города. На прошлой неделе россияне продвинулись в центральной части и на западных окраинах Красногоровки.

Ситуация в Красногоровке / Карта DeepStateMAP

Кроме того, россияне активизировались на линии между Красногоровкой и Угледаром, в частности на прошлой неделе вели штурмовые действия в направлениях сел Константиновка и Водяное и имели, к сожалению, продвижения.





Ситуация в районе Угледара / Карта DeepStateMAP

Армии нужна поддержка

На всех направлениях нашим бойцам сложно – как и на тех, о которых мы сегодня упомянули, так и на тех, где изменений на карте на прошлой неделе не произошло. Например, наши воины продолжают держать оборону Часового Яра, Старомайорского или Роботино.

Кроме того, операция в Курской области стала неожиданностью для всех – весь мир увидел, что никаких красных линий не существует, а россияне хоть и стремятся захватить чужие территории, а о защите собственных не позаботились.

И как бы сложно не было, единство и поддержка наших воинов – единственное, что может помочь нам в этой войне, потому что кроме ВСУ никто не может гарантировать Украине мир.

Наименьшее, что может сделать каждый из нас – задонатить на сбор. Именно для этого работает наш благотворительный Фонд24 – здесь вы можете найти сборы на актуальные потребности различных подразделений и отчеты за уже проделанную работу. Переходите по ссылке и присоединяйтесь.