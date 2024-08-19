Як пише видання, надалі успіх операції залежатиме значною мірою від того, як на наступ відреагує Росія.

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Авантюра генерала Сирського дала українцям надію після року незмінно похмурих новин. А також відновила його авторитет. Але довгостроковий успіх чи невдача операції залежатиме від того, якою буде відповідь Росії,

– ідеться у статті.

Наразі Кремль, схоже, дотримується подвійного підходу: більш агресивно реагує на наступ, а також підтримує тиск вздовж лінії на Донбасі.

"Мета Росії полягатиме в тому, щоб перетворити прорив у Курську на трохи більше, ніж ганебний укус комара серед кровопролиття в Україні", – додали журналісти.

Росія інтенсивніше реагує на прорив

The Economist пише, що докази посилення відповіді всередині Курська очевидні. Вони починаються на українських військових, які наразі перебувають на території Росії. Мовляв, вони "вже починають помічати інший рівень опору".

"Втрати зростають. Вони відправили на підсилення краще підготовлені підрозділи, зокрема морську піхоту та спецназ", – повідомили аналітики.

При цьому, ця запізніла відповідь Росії на вторгнення в Курську область змусила Кремль забрати частину військ з Донецького напрямку.

Видання цитує джерело в українському уряді, яке запевнило, що активність росіян на Донбасі значно знизилася з 16 серпня. Однак не на Покровському напрямку, куди Росія впевнено просувалась перед вторгненням і де вона намагається підтримувати сильний тиск атак.

Як розвиватимуться події далі

Україна хоче продовжити атаку всередині Росії та вийти за межі фронту, змінивши сталий наратив про заморожений конфлікт, єдиною відповіддю на який є переговори.

Натомість Росія намагатиметься придушити наступ та" використати виснаження українських ресурсів, продовжуючи атаку в іншому місці, у Покровську".

Актуально. 18 серпня, росіяни заявили, що українські військові знищили ще один міст у Курській області. Цього разу біля села Зване. А 16 серпня ЗСУ знищили міст через річку Сейм біля населеного пункту Глушково.