Девушка рассказала 24 Каналу, что в 2024 году возобновились обмены защитников "Азовстали". Ведь в прошлом году она не имела никаких известий о своем парне.

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"Это очень радует, потому что есть известия о родных. Нет возможности ни связаться, ни поговорить, ни узнать. Спасибо освобожденным военнопленным, они там видели Костю, какой он, что с ним, имели возможность с ним поговорить, понемногу такую информацию выдавали. Мы очень счастливы, что он жив, держится", – сказала она.

"Нет ощущения времени"

Анастасия Бугера отметила, что несколько месяцев находилась в оккупации и знает, что такое "русский мир". Она пытается делать все возможное, чтобы вернуть Константина и других военнопленных защитников домой. Ее очень поддерживают родные, друзья и неравнодушные люди.

Но все равно нет ощущения времени. Ты будто застрял между двумя мирами, не понимаешь, что тебе надо делать. Каждый месяц, каждый день ты думаешь, что именно сейчас будет обмен. Но так уже продолжается 891 день. Мы не виделись с Константином без двух недель три года. Сама не могу в это поверить. Не знаю, как это выдерживаю,

– поделилась она.

Девушка вспомнила высказывание: "Уважай, помогай живым, помни павших и борись за пленных". Она призвала украинцев делать все возможное, потому что на их местах может быть каждый.