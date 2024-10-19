Командир бригады "Азов" Денис Прокопенко написал, что во время тяжелых боев такие новости придают личному составу 12 бригады "Азов" сил и поднимают боевой дух.

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Что рассказал Прокопенко о возвращении азовцев

В Украину из российского плена вернулись еще 34 военнослужащих "Азова". Эти воины 86 дней обороняли Мариуполь, по приказу вышли с территории "Азовстали" и провели в российском плену 2,5 года. Благодаря бойцам Мариупольского гарнизона, Украина выдержала первый удар весной 2022 года,

– рассказал "Редис".

Он также поздравил защитников на родной земле и поблагодарил за стойкость и верность Родине.

"Личный состав бригады с нетерпением ждал каждого из вас и делал все возможное, чтобы пополнить обменный фонд пленными россиянами", – рассказал командир бригады "Азов".

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Денис Прокопенко добавил, что в российском плену остаются еще 900 бойцов "Азова", поэтому сейчас общая задача – вернуть каждого.