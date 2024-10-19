Командир бригади "Азов" Денис Прокопенко написав, що під час важких боїв такі новини надають особовому складу 12 бригади "Азов" сил і підіймають бойовий дух.

Дивіться також 95 українців уже вдома: кого вдалося повернути з російського полону

Що розповів Прокопенко про повернення азовців

До України з російського полону повернулись ще 34 військовослужбовців "Азову". Ці воїни 86 днів обороняли Маріуполь, за наказом вийшли з території "Азовсталі" та провели у російському полоні 2,5 роки. Завдяки бійцям Маріупольського гарнізону, Україна витримала перший удар навесні 2022 року,

– розповів "Редіс".

Він також привітав захисників на рідній землі та подякував за стійкість і вірність Батьківщині.

"Особовий склад бригади з нетерпінням чекав на кожного з вас та робив все можливе, аби поповнити обмінний фонд полоненими росіянами", – розповів командир бригади "Азов".

Дивіться також "Вдома": з полону звільнили коханого поліцейської з Маріуполя Мар'яни Чечелюк

Денис Прокопенко додав, що у російському полоні залишаються ще 900 бійців "Азову", тож наразі спільне завдання – повернути кожного.