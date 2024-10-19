Про це Мар'яна Чечелюк повідомила у сторіс у своєму акаунті в інстаграмі. Захисника вдалося повернути на батьківщину через кілька місяців після того, як повернулася його дівчина.

До теми 95 українців уже вдома: кого вдалося повернути з російського полону

Хлопця Мар'яни Чечелюк вдалося повернути з полону

У своєму інстаграмі Мар'яна Чечелюк розмістила фото у сторіс, де видно, як її хлопець повернувся на батьківщину з російського полону. Знімок поліцейська з Маріуполя підкріпила емодзі з перебинтованим сердечком та смайликом, що ось-ось заплаче.



Хлопець Мар'яни Чечелюк уже в Україні / Скриншот 24 Каналу з інстаграму Чечелюк

В іншій сторіс дівчина опублікувала повідомлення, що "Захисника звільнено з полону". Мар'яна також розмістила своє фото з футболкою, де зображений її коханий, та текст "вдома".



Коханий Мар'яни Чечелюк повернувся з російського полону / Скриншот 24 Каналу з інстаграму Чечелюк

Варто зазначити, що Мар'яна разом з Владиславом були разом у 2022 році під час оборони "Азовсталі" у Маріуполі. Сам Владислав Андріанов є бійцем полку "Азов", він також пережив теракт в Оленівці. Торік росіяни "засудили" його до 25 років колонії.

Що відомо про Мар'яну Чечелюк