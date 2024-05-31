Керівниця Центрального регіонального центру Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Юлія Приймак розповіла, що після початку повномасштабного вторгнення дівчина разом із молодшою сестрою ховалися від російських обстрілів у сховищах "Азовсталі".

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Свбода після двох років тортур та знущань

Після евакуації цивільних із заводу сестер розділили у російському фільтраційному таборі. купанти, які дізналися про професію Мар'яни, забрали її до Донецького СІЗО. Згодом дівчина перебувала у колонії в Оленівці, пізніше – у в'язниці в Таганрозі та Маріуполі.

З російського полону повернули поліціянтку Мар'яну Чечелюк / Фото Дарія Зарівна

Мати Мар'яни Наталія розповідала, що росіяни намагались перетягнути дівчину на свій бік обіцянками, залякуваннями та тортурами, але не змогли зламати.

Від матері донька не отримувала листів, хоча та їх постійно надсилала. Дівчина аж до самого обміну зовсім нічого не знала про свою родину, що з нею та де вона.

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У полоні дівчину морили голодом, били, знущалися іншими способами. Мати Мар'яни розповідала, що через умови утримання в полоні в дівчини погіршився стан здоров’я: захворювання дихальних шляхів та ангіна перейшли у хронічну форму бронхіту. Через це вона сильно схудла, у неї послабився імунітет, випадало волосся та зникли місячні.

Важливо Загалом у рамках обміну в Україну повернулися 70 чоловіків і п’ятеро жінок. Щонайменше третина військовополонених має поранення, тяжкі захворювання або інвалідність.

Що відомо про сьогоднішній обмін полонених