У мережі опублікували відео з літнім чоловіком, у якого в одній зі зруйнованих квартир залишилися дружина й дочка.

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Племінник розповів, що дідуся звуть В'ячеслав Власенко, йому 63 роки. Чоловік був на роботі та приїхав уже після прильоту у свою домівку.



Дідусь безупино телефонує рідним / Фото Суспільне.Харків

Очевидці кажуть, що чоловік намагався додзвонитися до рідних, але в нього не виходило.

"Світлано, візьми трубку", – повторював він.



Чоловік розбитий горем / Фото Суспільне.Харків

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