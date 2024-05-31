Наразі на місці подій продовжуються пошуково-рятувальні роботи. Тому кількість загиблих і травмованих людей може збільшитися – передає 24 Канал.

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Скільки людей постраждали й загинули у Харкові

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов написав, що станом на 02:09 31 травня відомо про 3 загиблих та 16 постраждалих. Серед поранених – медик екстреної медичної допомоги, також було пошкоджено авто "швидкої".

Ворог знову застосував тактику подвійного удару, в той час, як на місці вже працювали медики, рятувальники та правоохоронці,

– сказав Синєгубов.

За попередніми даними, окупанти вдарили ракетами С-300 у Новобаварському районі Харкова. Усі влучання – винятково цивільна інфраструктура. Ліквідація наслідків триває.

Серед постраждалих також є дві 12-річні дитини: хлопчик та дівчинка. Їх ушпиталили медики.

Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив Суспільному, що близько чотирьох людей ще можуть перебувати під завалами житлової п'ятиповерхівки.

У коментарі журналістам Суспільного очільник поліції Харківської області Володимир Тимошко зазначив, що нині відомо про три місця влучання по Новобаварському району Харкова. Це були п'ятиповерховий житловий будинок, крамниця, що розташована у триповерховій будівлі, та швейний цех.

За даними Тимошко, щонайменше одна людина загинула внаслідок прямого влучання по п'ятиповерхівці. Також загинув охоронець швейного цеху, який в момент удару перебував на вулиці.

Очільник поліції Харківщини також наголосив, що у будинках поруч з місцями влучань вибиті вікна. У людей можуть бути осколкові та вибухові травми, через що кількість жертв або постраждалих може зрости.

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним та знайомим загиблих та постраждалих людей у Харкові після російського обстрілу.

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