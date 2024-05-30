Що відомо про вибухи в місті

Активність ворожої тактичної авіації на південному напрямку! Є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей!

– написали Повітряні сили о 17:15.

О пів на восьму мер міста Ігор Терехов повідомив про вибухи в Харкові.

"У Харкові гучно. Будьте обережні!" – закликав він.

Поліція Харківщини також написала про те, що в місті чути вибухи. Там традиційно закликали не залишати укриття до відбою сигналу про повітряну тривогу. Якщо ж побачили влучання ворожих снарядів і постраждалих від прильотів – слід повідомляти на спецлінію поліції 102.