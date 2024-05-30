Про це 24 Каналу заявив очільник Сумської ОВА Володимир Артюх, зауваживши, що був зроблений додатковий рубіж оборони. Основні лінії побудували раніше.
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"Нині проводяться їхні облаштування і дообладнання, де це потребує. Зокрема, за допомогою наших громад, матеріальної та фінансової допомоги", – сказав Артюх.
Очільник Сумської ОВА додав, що у вдосконаленні фортифікацій немає меж. Це питання завжди перебуває в динаміці. Можливі дії ворога враховують при побудові оборонних ліній.
Володимир Артюх розповів, що питанням підвищення рівня підготовки оборони, зокрема, на Сумщині почали займатися ще давно. Однак у 2023-му році над цим у регіоні почали працювати більше.
Маючи більший фінансовий ресурс, нарощувати те, що було зроблено раніше. Харківський досвід – ми робимо висновки, щоб він у Сумській області не мав місця,
– наголосив очільник Сумської ОВА.
Росіяни нарощують сили біля Сумщини
- Президент України заявив, що Росія готується до нового наступу. Неподалік кордону країна-агресорка збирає ще одне угруповання військ.
- Окупанти тримають свої сили біля кордону з Сумською областю. У ДПСУ заявили, що ворогу недостатньо цих сил, аби зробити успішний наступ. Українські захисники готові до будь-яких сценаріїв.
- Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко зазначав, що росіяни можуть почати наступати на Сумщині або в районах Харківщини поблизу. Усе, аби розтягнути й закріпити українську армію вздовж кордону.
- У Сумській ОВА заявили, що ситуація в області напружена, проте контрольована. Водночас окупанти продовжують систематичні обстріли прикордонних громад.